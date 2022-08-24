На початку війни Єрмак надсилав світовим лідерам фото вбитих дітей задля збільшення допомоги – WP

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розсилав світовим лідерам фотознімки вбитих українських дітей і зруйнованих будинків, аби іноземні держави збільшили допомогу.

Після цього різні країни світу почали робити ще більше для допомоги Україні.

Про це у своїй статті 24 серпня пише The Washington Post.

"Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що (на початку вторгнення РФ – ред.) регулярно відправляв смс-повідомлення з фотографіями вбитих українських дітей і зруйнованих українських будинків на мобільні телефони чиновників у всьому світі", – вказано у матеріалі.

Автори статті уточнили, що такі фото, зокрема, отримали радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, а також члени американського Конгресу.

"Зізнаюся, це були жахливі фотографії, які не давали мені спати вночі. 90% людей, які отримали їх, відреагували, зателефонували і почали робити ще більше", – розповів сам Єрмак.

Нагадаємо, The Washington Post також повідомило про те, що 24 лютого до голови ОП зателефонували з Кремля з пропозицією, аби Україна здалася. Проте Єрмак просто кинув слухавку.

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