На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій - Генштаб

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 07.12.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ України у повідомоенні у соцмережах.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 182 бойових зіткнення, противник завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 40 КАБ, 429 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога поблизу Вовчанська. Окупанти скидали КАБи в районах Козачої Лопані та Орішанки.

Ворог здійснив дев’ять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час вісім боєзіткнень в районах Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю завершились. Авіаударів зазнали Ківрашівка, Западне та Велика Шапківка.

На Лиманському напрямку за день російські війська 22 рази штурмували позиції українських захисників в районах Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. Дві атаки досі тривають.

На Краматорському напрямку завершилась невдачею спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої Гори, всього було відбито сім атак.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні сім разів штурмували в районах Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Новий Труд та Новотроїцького. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по Новотроїцькому.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 146 та поранили 194 окупанта на даному напрямку; знищили дві бойових броньованих машини, три автомобілі.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 42 боєзіткнення. Атаки противника відбивались нашими воїнами поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлізаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація по районах населених пунктів Шевченко, Андріївка, Олексіївка, Багатир, Костянтинопіль.

На Времівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка, але на заваді цьому стали наші мужні захисники, два боєзіткнення триває досі.

На Оріхівському напрямку нашими воїнами було відбито одну атаку в напрямку Новоданилівки.

Ворог провів три невдалих штурми на Придніпровському напрямку.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбили 14 атак окупантів, триває ще три боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

"Сьогодні відзначимо українських воїнів з 65-ої окремої механізованої бригади, 406-ої окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 425-го окремого штурмового батальйону, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 48-го окремого штурмового батальйону, 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті. Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!", - йдеться у повідоленні.

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Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

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