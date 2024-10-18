На практиці Україна вже є частиною НАТО - Зеленський

Тому було б неправильно політично залишити Україну поза межами Альянсу.

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Марком Рютте та разом з очільником МОУ Рустемом Умєровим узяв участь у засіданні Ради Україна – НАТО, яке відбулося на рівні міністрів оборони. На ньому обговорили кроки, які дадуть українцям більше захисту та безпеки.

Про це інформує сайт очільника держави.

Це вже третя зустріч Володимира Зеленського з Марком Рютте з моменту його вступу на посаду Генсека НАТО. За словами Президента, це свідчить про високий рівень відносин між Україною та Альянсом.

"Україна справді заслуговує стати 33-м членом НАТО одного дня, і тому ми зробимо все, щоб це сталося. Тому перший пункт Плану перемоги – це запрошення до НАТО. Українці продемонстрували, що ми здатні захистити спільні цінності", – заявив Глава держави.

За його словами, саме запрошення України до Альянсу посилить країну дипломатично та наблизить до реального й справедливого миру.

"Було б неправильно політично залишити Україну поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО", – зазначив президент.

Володимир Зеленський також подякував партнерам – членам Альянсу, які допомагають розвивати українське оборонне виробництво, відбудовувати обʼєкти критичної інфраструктури та надають військову допомогу.

"Ми розраховуємо на готовність членів НАТО до наступного саміту НАТО в Гаазі забезпечити вже оголошену ними фінансову допомогу Україні на загальну суму 40 мільярдів євро", – додав глава держави.

Тим часом посол України у Великій Британії зробив заяву про необхідність підсилення НАТО, долучивши Україну до Альянсу.

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