"На правильному боці історії": очільниця Європарламенту привітала Україну зі статусом кандидата в ЄС

Президентка Європарламенту Роберта Мецола привітала народи України та Молдови з наданням обом державам статусу кандидатів у члени Євросоюзу.
Мецола назвала відповідне рішення "часом Європи".
Про це вона написала в Мережі.
"На правильному боці історії. Вітаємо народ України та Молдови. Сьогодні ми дали надію. За свободу, за демократію, за наше майбутнє. Це час Європи", – йдеться у дописі президентки Європарламенту.
Нагадаємо, 23 червня на саміті лідерів ЄС у Брюсселі Єврорада ухвалила офіційне рішення надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу.
Коментуючи це рішення, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна чекала на нього 120 днів та 30 років.
Читайте також:
- Історичне рішення ЄС: Україна отримала статус кандидата, що це означає для країни
- Статус кандидата на вступ до ЄС: Шмигаль пояснив що це означає для економіки України
- "27 разів "так": Шольц привітав Україну зі статусом країни-кандидатки на вступ до ЄС