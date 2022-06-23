Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"На правильному боці історії": очільниця Європарламенту привітала Україну зі статусом кандидата в ЄС

Дата публікації
Перегляди
2556
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"На правильному боці історії": очільниця Європарламенту привітала Україну зі статусом кандидата в ЄС

Фото: Сайт президента України

Президентка Європарламенту Роберта Мецола привітала народи України та Молдови з наданням обом державам статусу кандидатів у члени Євросоюзу.

Мецола назвала відповідне рішення "часом Європи".

Про це вона написала в Мережі.

"На правильному боці історії. Вітаємо народ України та Молдови. Сьогодні ми дали надію. За свободу, за демократію, за наше майбутнє. Це час Європи", – йдеться у дописі президентки Європарламенту.

Нагадаємо, 23 червня на саміті лідерів ЄС у Брюсселі Єврорада ухвалила офіційне рішення надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу.  

Коментуючи це рішення, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна чекала на нього 120 днів та 30 років. 

Читайте також:

Історичне відео: як Україна отримала статус кандидата в Євросоюз

Історичне відео: як Україна отримала статус кандидата в Євросоюз

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація