"На правильному боці історії": очільниця Європарламенту привітала Україну зі статусом кандидата в ЄС

"На правильному боці історії": очільниця Європарламенту привітала Україну зі статусом кандидата в ЄС

Президентка Європарламенту Роберта Мецола привітала народи України та Молдови з наданням обом державам статусу кандидатів у члени Євросоюзу.

Мецола назвала відповідне рішення "часом Європи".

Про це вона написала в Мережі.

"На правильному боці історії. Вітаємо народ України та Молдови. Сьогодні ми дали надію. За свободу, за демократію, за наше майбутнє. Це час Європи", – йдеться у дописі президентки Європарламенту.

Нагадаємо, 23 червня на саміті лідерів ЄС у Брюсселі Єврорада ухвалила офіційне рішення надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу.

Коментуючи це рішення, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна чекала на нього 120 днів та 30 років.

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