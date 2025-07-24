На протест у Києві нардепка Безугла прийшла зі своєю вимогою: як її зустріли (відео)

Мар'яна Безугла на протесті у Києві 24 липня / © скриншот з відео

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У четвер, 24 липня, на протест проти закону №12414 у Києві прийшла народна депутатка Мар’яна Безугла, яка сама ж і голосувала за цей закон.

Як свідчить опубліковане в Telegram-каналах відео, її поява викликала обурення учасників мітингу.

Люди, які третій день протестують проти скандального закону, що обмежує повноваження антикорупційних органів НАБУ та САП, зустріли нардепку вигуками «Ганьба!», «Безуглу геть!» та «Зрадниця!».

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На акцію протесту народна депутатка прийшла із власною вимогою. Вона підняла вгору планшет із написом «Відставка Сирського».

Дата публікації 21:47, 24.07.25 Кількість переглядів 57 На протест у Києві прийшла нардепка Безугла

Таку вимогу на цьому протесті багато хто розцінив як відверту провокацію.

Згодом у коментарі телеканалу «Київ24» Мар’яна Безугла пояснила, чому прийшла на акцію протесту проти закону про НАБУ і САП

«Не можна ігнорувати те, що відбувається», — сказала вона.

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Народна депутатка не приховувала, що голосувала за законопроєкт, який викликав обурення і протести, але наголосила, що загалом вважає, що кількість правоохоронних органів в Україні має зменшитися, а також повинен бути чіткий нагляд прокурора.

Також вона додала, що має «свої питання» щодо головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та ЗСУ, а також хоче почути контраргументи.

Згодом на своєму планшеті вона написала ще одне гасло, яким привертала до себе увагу: «Змініть мою думку».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ГАНЬБА” і “ГЕТЬ”! НАРДЕПКА БЕЗУГЛА прийшла на ПРОТЕСТ і пересварилась з учасниками!

Нагадаємо, у Києві та Львові 24 липня тривали протести проти ухваленого закону №12414, який обмежує повноваження НАБУ і САП.

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Цього ж дняі президент України Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту щодо роботи НАБУ та САП.