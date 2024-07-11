На публіці — мільйонер, а офіційно — приховує статки. Як модні луки дружини та елітне майно спровокували Миколу Тищенка

Минулого року в розпал війни Алла Барановська відкриває розкішний салон краси Clipse.Uzhgorod. Місце для нього обрали непересічне - елітний житловий комплекс “Silver Park”. В цьому ж ЖК у Тищенка, за даними розслідувачів, є й житло. Втім оформлене воно на підставних людей, як і салон. Ріелтери оцінили вкладення Тищенка в салон краси приблизно в 700 тисяч доларів - такі гроші він пустив у власний бізнес одразу після проведення благодійних заходів в Науці, Варшаві, Нью-Йорку та Празі. Вечори зі збору пожертв проходили під прикриттям фонду “Дорога миру”. Долари з багатіїв збирали звісно, на допомогу Україні, та схоже, що замість благодійності пожертви пішли в карман нардепа та його вже колишньої дружини Алли Барановської, пише LB.ua.

Попри публічні заяви про те, що всі свої статки він заробляв протягом довгих років власним трудом, насправді Тищенко воліє приховувати елітне майно. Так коштовну нерухомість він оформлював на підставних людей не лише в Ужгороді, а й в столиці. За схожої схемою придбав квартиру та паркомісця в елітному ЖК PecherSKY. Журналісти з'ясували, що хоч нерухомістю і користується сам нардеп з родиною, але офіційно вона належить такій собі родині Ситак. При цьому, Тищенко з дружиною все одно не соромляться демонструвати лакшері-життя навіть під час війни. З Аллою Барановською він вже розлучився, та в ЗМІ активно поширюється версія про те, що це фіктивне розлучення. А офіційне завершення подружнього життя Тищенко використав знову ж таки з єдиною метою - приховати статки. Свою версію журналісти підтверджують тим, що саме наприкінці минулого року посадовців змусили знову оприлюднювати електронні декларації. Тищенко ж задекларував посеред іншого, ще 12 мільйонів гривень та вказав, що це нібито подарунок від Барановської. Розлучитися ж вони встигли якраз перед публічним відкриттям декларацій. Також розслідувачі висвітлювали причетність Тищенка й до інших розкішних закладів, таких як готель “Бристоль” комплекс “Кілікія”, викрили навіть його зв'язок з похоронним бізнесом. Так фірма ритуальних послуг “Сяйво” афільована з помічником нардепа Зінченко через його дружину Світлана Андрієнко. Тищенко отримує прибутки з бізнесів, які йому нібито не належать та користується житлом і машинами, оформленими теж не на нього - при цьому продовжує заявляти, що чесно заробив всі свої гроші. Досі публікації журналістів-розслідувачів так і не стали приводом для того, щоби за ці оборудки взялися правоохоронці. Та ситуація стрімко змінюється, від Миколи Тищенка вже відхрестився його впливовий кум Єрмак - можливо це стане сигналом для слідчих про те, що “криші” у Тищенка вже нема і можна сміливо братися за викриття його корупційних схем.