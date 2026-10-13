«На Путіна кишка тонка»: Портников пояснив, чому Трамп вимагає змінити президента України

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прагне домогтися припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах, однак не демонструє готовності так само тиснути на Путіна, щоб зупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Про це журналіст Віталій Портников розповів в етері Еспресо, коментуючи заяву Трампа про необхідність нового президента України.

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Журналіст пов’язує позицію американського лідера з його прагненням зупинити українські удари по російській нафтопереробній галузі та небажанням мати вигляд слабкого політика у відносинах із російським диктатором Путіним.

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За словами Портникова, Трамп хоче, щоб Україна припинила атакувати російські НПЗ, оскільки такі удари зачіпають його політичні та бізнесові інтереси. Водночас президент США прагне демонструвати американцям, що контролює ситуацію та може впливати на рішення українського керівництва.

«Він дійсно вимагав від Зеленського, щоб Зеленський припинив удари по нафтопереробних заводах. Він і зараз говорить: Зеленський може робити все, що йому заманеться. Тільки хай не б’є по російській нафтопереробці. А по чому ми маємо бити?» — зазначив Портников.

На думку журналіста, Трампу важливо переконати американське суспільство, що він здатний впливати на ситуацію з постачанням пального, а також виконувати обіцянки, дані російському диктатору. Однак українські атаки на російські нафтопереробні підприємства руйнують таке уявлення про можливості американського президента.

«Якщо виявляється, що Зеленський — ніяка не маріонетка Трампа, то як Трампу жити? Як йому спати? Як йому дивитися в очі Путіну? Ніяк. Значить, він себе відчуває людиною, над якою Зеленський навмисно знущається, виставляє його слабаком перед усім світом», — пояснив Портников.

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Журналіст також звернув увагу на економічний аспект ситуації. За його оцінкою, українські удари по російській нафтопереробці можуть знижувати вартість активів російських нафтових компаній. Портников стверджує, що Трамп та його оточення зацікавлені в економічних домовленостях із Росією, а тому такі атаки суперечать їхнім планам.

Водночас, наголошує журналіст, Трамп не демонструє аналогічної рішучості, коли йдеться про необхідність домогтися від Путіна припинення російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

«Зеленський йому говорить: „Добре, я не буду стріляти, а ти добийся, щоб вони не били по наших енергосистемах“. А цього вже не може, тому що це ж треба Путіна переконувати. На Путіна в нього — кишка тонка, він може тільки Зеленським керувати, з його точки зору. А Путін — це ж рівний гравець. Що він йому може сказати?» — сказав Портников.

Саме цим журналіст пояснює прагнення Трампа бачити на чолі України іншого політика — такого, який погоджуватиметься з вимогами Вашингтона та діятиме відповідно до очікувань американського президента.

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Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп виступив за заміну Володимира Зеленського на лідера, готового домовлятися з Росією.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський відкинув твердження, що українські удари по російських нафтопереробних об’єктах впливають на світові ціни на дизель.

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