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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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На Путіна потрібно тиснути, щоб він погодився на реальні переговори — МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до тісної координації ЄС і США, щоб посилити тиск на Росію та змусити її до серйозних переговорів щодо миру в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Диктатор Путін

Диктатор Путін / © Associated Press

Європа разом зі США має посилювати тиск на Росію, щоб примусити Кремль до мирних переговорів з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль перед вильотом до США, де він має зустрітися з держсекретарем Марко Рубіо.

Як повідомляється на сайті МЗС ФРН, у Вашингтоні Вадефуль «продовжить зусилля» Сполучених Штатів у пошуку дипломатичного вирішення війни, розв’язаної Росією проти України.

«Ми хочемо нарешті покласти край смертям в Україні, ми хочемо негайного припинення вогню і ми хочемо тривалого миру. Щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів, щоб Росія нарешті розпочала серйозні переговори, ми маємо продовжувати тиск. Ми, європейці, будемо і надалі посилювати санкції, а Конгрес США також готовий до введення додаткових санкцій», — заявив дипломат.

Раніше повідомлялося, що ексрадник президента США з нацбезпеки та колишній посол в ООН Джон Болтон заявив, що Росія висуває неприйнятні вимоги на переговорах, розуміючи, що вони не будуть виконані, і прагне до заморожування війни за вигідною собі лінією.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неочікувано накинувся з критикою на російського диктатора Путіна.

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