На референдумі може бути лише одне питання: Стефанчук сказав яке

Руслан Стефанчук / © Associated Press

Реклама

На всеукраїнський референдум може бути винесено лише одне питання: чи підтримуєте ви мирну угоду.

Про це журналістам розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у суботу в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

«Питання, які стосуються Конституції України, не можуть бути питаннями ні Всеукраїнського, ні ніякого іншого референдуму. Питання референдуму може бути тільки одне: чи підтримуєте ви угоду, чи не підтримуєте», — сказав спікер парламенту.

Реклама

Стефанчук зазначив, що для України «будь-яке волевиявлення народу, будь то референдум чи вибори, має дві складові — безпекову й демократичну».

«Україна точно не Росія й нам не потрібні вибори чи референдум за будь-яку ціну… Тому вибори та референдум будуть тільки тоді, коли вони будуть відповідати всім демократичним та безпековим стандартам», — наголосив голова ВР.

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають можливість проведення виборів у 90-денний термін після припинення вогню.