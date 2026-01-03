ТСН у соціальних мережах

776
1 хв

На референдумі може бути лише одне питання: Стефанчук сказав яке

Руслан Стефанчук зазначив, що для України «будь-яке волевиявлення народу, будь то референдум чи вибори, має дві складові — безпекову й демократичну».

Світлана Несчетна
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук / © Associated Press

На всеукраїнський референдум може бути винесено лише одне питання: чи підтримуєте ви мирну угоду.

Про це журналістам розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у суботу в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

«Питання, які стосуються Конституції України, не можуть бути питаннями ні Всеукраїнського, ні ніякого іншого референдуму. Питання референдуму може бути тільки одне: чи підтримуєте ви угоду, чи не підтримуєте», — сказав спікер парламенту.

Стефанчук зазначив, що для України «будь-яке волевиявлення народу, будь то референдум чи вибори, має дві складові — безпекову й демократичну».

«Україна точно не Росія й нам не потрібні вибори чи референдум за будь-яку ціну… Тому вибори та референдум будуть тільки тоді, коли вони будуть відповідати всім демократичним та безпековим стандартам», — наголосив голова ВР.

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають можливість проведення виборів у 90-денний термін після припинення вогню.

776
