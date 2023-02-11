На річницю вторгнення Росії до України ООН ухвалить резолюцію - AP

Генеральна Асамблея ООН у звʼязку з річницею повномасштабної війни агресорки Росії планує проголосувати за резолюцію щодо необхідності забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на проєкт документа.

Проєкт має назву "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні". За словами журналістів, резолюція менш деталізована, ніж "формула миру", представлена президентом України Володимиром Зеленським у листопаді 2022-го.

"Це було свідоме рішення України та її прихильників, щоб спробувати отримати максимальну підтримку під час голосування", пише видання з посиланням на дипломата ООН.

Речниця Генеральної Асамблеї Пауліна Куб'як повідомила, що відновлена екстрена сесія Генеральної Асамблеї щодо України розпочнеться вдень 22 лютого. Попередньо, десятки виступів триватимуть протягом більшої частини 23 лютого, а голосування очікується пізно того ж дня.

Нагадаємо, Європейський Союз зробив заяву "Щодо агресії російської федерації проти України". У ній закликав Росію припинити абсурдні заяви, нібито саме вона є "жертвою". У ЄС переконані, що заяви російського диктатора Володимир Путіна, який погрожував міжнародній спільноті безпрецедентними наслідками за підтримку України, нікого не залякали.

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