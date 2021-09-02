"На рівні президента США бачу позитив": Зеленський оцінив зустріч з Байденом

"Негативу з боку США щодо України до мене, до моєї команди, до Офісу президента не було зовсім", — зауважив він.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з американським президентом Джозефом Байденом відчув позитивне ставлення США до України, собі і своїй команді.

Про це він розповів на пресконференції після зустрічі з Байденом в Білому домі.

"Я задоволений, що на рівні президента США бачу позитив. Негативу з боку США стосовно України до мене, до моєї команді, до Офісу президента не було зовсім. Нуль. Жодного аспекту, навіть жодного слова. Це приємно", — заявив Зеленський на брифінгу у Вашингтоні.

Нагадаємо, що Байден гарантує введення санкцій в разі енергетичної небезпеки для України через "Північний потік-2".

Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського і Байдена.

До того ж Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання.

Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".

Зустріч президентів: Володимир Зеленський з делегацією залишили Білий дім

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