"На російському злодієві шапка горить": Подоляк відповів на брехню Захарової про ЗАЕС

Посадовець нагадав речниці МЗС РФ, що це саме російські окупанти контролюють зараз станцію та замінували її.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву про начебто підготування Києвом теракту на Запорізькій АЕС, яку зробила реченця МЗС Росії Марія Захарова.

Свій коментар Подоляк опублікував у Мережі.

"На російському злодієві та шапка завжди горить. Класика ж…" – зауважив радник голови ОП.

Він висловив своє розуміння того, що з логікою в сучасних російських чиновників "катастрофа", водночас поставивши низку риторичних запитань: "Хто контролює ЗАЕС, хто замінував усе, що можна було замінувати, хто випалює окуповані території, хто атакує об'єкти критичної інфраструктури України? А головне, хто засунув свою безумовну агресивну фізіономію на чужу територію?"

Нагадаємо, раніше цього ж дня Захарова поділилася своїми вигадками про те, що Україна начебто готує теракт на ЗАЕС. Для цього речниця російського МЗС навела безглузді аргументи, як-от додаткові пристрої для вимірювання радіації в Києві та навчання на випадок аварії на станції.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

В опублікованому 30 червня інтерв’ю західним медіа очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що з технічного боку Росія підготувала все для організації техногенної катастрофи на ЗАЕС. "Частину станції, якщо буде прийняте рішення, найімовірніше, підірвуть", – попередив керівник розвідки.

Цього ж дня в ГУР поінформували, що окупанти зменшують присутність на ЗАЕС. Так, зі станції поїхали кілька працівників "Росатому". Окрім того, росіяни дали вказівки і українським працівникам АЕС виїхати звідти до 5 липня.

Як повідомив напередодні секретар РНБО Олексій Данілов, Україна ретельно готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій навколо ЗАЕС, зокрема були проведені відповідні навчання.

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