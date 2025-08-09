На роздоріжжі між Черчиллем і Чемберленом: донька Келлога про ціну дій Трампа

Меган Моббс із батьком Кітом Келлогом

Президент Дональд Трамп зараз опинився на роздоріжжі і може піти як шляхом Черчилля, так і шляхом Чемберлена.

Про це заявила донька спецпредставника США Кіта Келлога і голова благодійного фонду Weatherman Foundation Меган Моббс, наводячи аналогію початку Другої світової.

«Дедалі очевидніше, що президент Трамп стоїть на роздоріжжі Черчилля та Чемберлена. Не можна проміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності», — написала вона.

На думку доньки Келлога, вибір Трампа визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів та всього вільного світу.

Зауважимо, що це не вперше Трампа порівнють з британський прем’єром Невілом Чемберленом (1937-1940), який до останнього ішов на поступки Гітлеру, аби уникнути великої війни. У 1938 році прем’єр-міністр Британії Невіл Чемберлен, прем’єр-міністр Французької республіки Едуард Даладьє, рейхсканцлер Третього Рейху Адольф Гітлер та прем’єр-міністр Італії Беніто Муссоліні підписали Мюнхенську угоду.

Повернувшись до Лондона, Чемберлен показав публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир». На що Вінстон Черчилль відповів: «Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну».

Політика умиротворення щодо агресора Гітлера провалилися і Британія вступила у війну. Через три місяці 10 травня 1940-го, він залишив пост прем’єр-міністра, поступившись ним Вінстону Черчиллю — прихильникові боротьби з Гітлером без компромісів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

У CNN проаналізували, які землі може отримати Україна.

Британський журналіст і політик Даніель Ганнан вважає що Трамп зрадив Україну, зробивши світ небезпечнішим.