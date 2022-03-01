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"На розгляді" - Єрмак про заяву України на вступ до ЄС за прискореною процедурою

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"На розгляді" - Єрмак про заяву України на вступ до ЄС за прискореною процедурою

Associated Press

Зеленський підписав цю заяву 28 лютого.

Заявка на членство України в ЄС за прискореною процедурою вже прийнята. Наразі вона вже перебуває на розгляді.

Про це повідомив очільник Офісу президент Андрій Єрмак.

"Вчора президент Володимир Зеленський підписав заявку про вступ України до ЄС за прискореною процедурою. Зараз заявку прийнято, зареєстровано. Вона - на розгляді", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 

Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

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