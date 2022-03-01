"На розгляді" - Єрмак про заяву України на вступ до ЄС за прискореною процедурою

"На розгляді" - Єрмак про заяву України на вступ до ЄС за прискореною процедурою

Зеленський підписав цю заяву 28 лютого.

Заявка на членство України в ЄС за прискореною процедурою вже прийнята. Наразі вона вже перебуває на розгляді.

Про це повідомив очільник Офісу президент Андрій Єрмак.

"Вчора президент Володимир Зеленський підписав заявку про вступ України до ЄС за прискореною процедурою. Зараз заявку прийнято, зареєстровано. Вона - на розгляді", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС.