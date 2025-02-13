На розмову Трампа і Путіна відреагувала Берлінська: "Головне – не зрадити самим собі"

Волонтерка акцентувала, що усе залежить від того, як поведеться Україна, навіть якщо найсильніші світу цього почнуть її зраджувати.

Результати розмови президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна вказують на те, що умови закінчення війни, які початково запропонують Україні, будуть неприйнятними і багато в чому принизливими.

Таку думку керівниця Центру підтримки авіарозвідки Марія Берлінська висловила у Мережі.

На думку Берлінської, телефонна розмова між Трампом і Путіним означає, що пішов процес укладення угоди, йдуть торги двох імперій.

"Нас намагатимуться схилити до тих інтересів, того компромісу, який цікавий в першу чергу цим двом гравцям. Що нам як ніколи важливо зберігати суб'єктність, силу волі і ввічливий, але переконливий тон. Не дозволяти себе зливати", – наголосила волонтерка.

Адже, додала вона, у протистоянні двох завжди легше домовитись з сильнішим за рахунок слабшого. І Україна справді неспівмірно слабша за кількістю ресурсу у порівнянні з ворогом. Водночас держава сильніша за характером до волі.

Берлінська також оцінила, які умови мирної угоди можуть буди запропоновані Україні.

"Трамп непередбачуваний. Тому тут невдячна річ робити якісь передбачення. Я все ж ризикну – умови, які нам базово, початково запропонують, будуть для нас неприйнятні, і багато в чому навіть принизливі. А далі все залежатиме від того, як поведе себе ЄС, Китай, інші країни. Від того, як поведе себе Трамп, якщо ми захочемо справедливих умов. Як відреагує Путін, якщо ми відмовимось віддавати своє", – йдеться у дописі.

Волонтерка акцентувала, що перш за все, усе залежить від того, як поведеться Україна, навіть якщо найсильніші світу цього почнуть її зраджувати.

"Головне, щоб тут не зрадити самим собі. І пам'ять про своїх невинно вбитих, тисячі закатованих людей. Бути вірними собі і своїм, що б далі не відбувалось. Тоді все буде добре", – резюмувала Берлінська.

Нагадаємо, 12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним, після якої заявив, що виступає проти членства України в НАТО; вважає малоймовірним повернення держави до кордонів 2014 року та ухилився від прямої відповіді на запитання, чи вважає він Київ рівноцінним учасником переговорного процесу.