На руці Трампа помітили тональний крем: що з президентом США (фото)

Президент США Дональд Трамп із тональним кремом на руці / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Шотландії знову з’явився з тональним кремом на руці, поєднуючи дипломатичні зустрічі з грою в гольф. Це знову привернуло увагу на тлі питань щодо здоров’я очільника Білого дому.

Про це пишуть Independent та Daily Beast.

На фото зустрічі Трампа з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 24 серпня добре видно, що тильна сторона правої руки американського лідера була вкритою тональним кремом. Товстий шар макіяжу та відсутність ретельного розтушовування були особливо помітними.

Реклама

Подібні сліди помітили також минулого понеділка перед переговорами Трампа з британським прем’єром Кіром Стармером, а також у п’ятницю час появи у Вашингтоні. Зазначається, що під час виступу в Овальному кабінеті президент США намагався ховати праву руку під лівою, склавши їх на столі перед собою. Але коли він підвівся, яскравий тональний крем знову різко контрастував зі шкірою, як і раніше того ж дня.

79-річний Трамп постійно має синці на руках та неодноразово використовував косметику, щоб приховати їх від моменту повернення до Білого дому. Прессекретарка Керолайн Левітт пояснює синці великою кількістю рукостискань Трампа та прийманням аспірину.

«Президент Трамп — народна людина, він щодня зустрічається з більшою кількістю американців і тисне їм руку, ніж будь-який інший президент в історії. Його відданість непохитна, і він доводить це щодня», — заявила Левітт.

Рука Дональда Трампа з макіяжем / © Getty Images

У липні Білий дім офіційно повідомив, що у Трампа діагностували хронічну венозну недостатність (CVI) — поширене захворювання серед людей його віку, яке, за словами лікаря, може пояснювати появу синців.

Реклама

«На останніх фотографіях президента видно невеликі синці на тильній стороні руки. Це узгоджується з незначним подразненням м’яких тканин від частого рукостискання та використання аспірину, який приймається як частина стандартної схеми профілактики серцево-судинних захворювань», — написав у липневій довідці президентський лікар Шон Барбабелла, яку Левітт зачитала журналістам.

Втім, попри заяви про «прозорість», американську адміністрацію вже не раз звинувачували в ухилянні від відповідей щодо стану здоров’я президента.

Увагу преси привернули не лише сліди макіяжу, а й помітні набряки навколо щиколоток Трампа під час його появи на фіналі клубного чемпіонату світу з футболу.

Набрякла щиколотка Дональда Трампа / © Associated Press

Водночас Білий дім не озвучив жодного плану лікування чи навіть змін у способі життя американського лідера, наприклад використання компресійних панчіх для зменшення набряків.

Реклама

«Ніяких коректив у його спосіб життя не вносилося», — сказала Левітт минулого тижня.

Як найстарший президент, обраний в історії США, Трамп від початку каденції викликає питання щодо здоров’я та когнітивних здібностей. Водночас у Білому домі підкреслюють, що він «залишається у відмінній формі».

Нагадаємо, ще в січні 2024 року на долоні Трампа помітили загадкові червоні плями, коли той під час вітання прихильників помахав їм рукою.

У квітні 2025 року президент США пройшов медогляд, після якого Білий дім повідомив, що Трамп перебуває у «чудовому когнітивному та фізичному стані» та цілком придатний для виконання функцій глави держави та верховного головнокомандувача.