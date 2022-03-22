На саміті НАТО обговорять дії в разі застосування Росією хімічної, біологічної та ядерної зброї

На саміті НАТО обговорять дії в разі застосування Росією хімічної, біологічної та ядерної зброї

На зустріч, зокрема, готується прибути Байден.

Країни-члени НАТО планують обговорити на саміті 24 березня питання реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї.

Про це повідомляє New York Times.

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Видання пише, що російські війська намагаються просуватися вздовж лінії фронту, яка простяглася більш ніж на тисячу миль. Тож західні країни дедалі більше стурбовані потенційною готовністю РФ вдатися до застосування смертельної нетрадиційної зброї.

"Президент Байден готується вирушити на саміт НАТО цього тижня в Брюсселі, де західні союзники, як очікується, обговорять, як вони відреагують, якщо Росія використовуватиме хімічну, біологічну, кібер- або ядерну зброю", – йдеться у статті.

Нагадаємо, за інформацією експертів, Росія надалі отримує миттєві метеорологічні дані від західних та інших урядів, які можуть бути використані для планування хімічної або біологічної атак в Україні.