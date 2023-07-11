На саміті НАТО Україна отримає потужну підтримку, включно зі шляхом вступу до Альянсу — Блінкен

На саміті повинна бути чітка демонстрація прогресу України щодо членства у НАТО.

Під сам саміту НАТО у Вільнюсі Україна повинна отримати потужний пакет практичної та політичної підтримки, включно зі шляхом до членства в Альянсі.

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Про це заявив держаний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу ABC.

"У нас є єдиний альянс, який збирається продемонструвати дуже практичними способами свою незмінну підтримку України, включно зі шляхом до членства", - сказав він.

Крім того, держсекретар США зазначив, що на саміті повинна бути чітка демонстрація прогресу України щодо членства у НАТО. Блінкен заявив, що це буде відображено в рішеннях саміту, а також в роботі, яку ще потрібно виконати.

"Я думаю, що всі, включно з президентом Зеленським, чітко усвідомлюють, що під час війни членство не може відбутися, але вони досягли реального прогресу, і альянс визначить подальші реформи як у сфері безпеки, так і у сфері демократії, які необхідні для продовження руху цим шляхом", - сказав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський президент Джо Байден заявив, що країни-члени НАТО узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до оборонного Альянсу.

Крім того, ми раніше інформували, що посол Литви в НАТО Дейвидас Матуліоніс заявив, що Україна не отримає запрошення в НАТО під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня.

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