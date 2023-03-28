На саміті у липні НАТО має підтримати вступ України до Альянсу — МЗС Чехії

У Чехії заявили, що НАТО має знайти шляхи підтримки вступу України до Альянсу.

На тлі майбутнього саміту у Вільнюсі міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що НАТО має підтримати вступ України до Альянсу.

Про це він сказав під час обговорення відносин Україна-НАТО з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, пише Euractiv..

"У зв'язку з майбутнім самітом у Вільнюсі я висловив своє побажання, щоб українське керівництво було залучено до цього саміту і щоб президент Зеленський виступив на ньому", - сказав Ліпавський.

Він додав, що НАТО має знайти формати співпраці, які підтримають і вступ України до НАТО, і перехідний період, а також допоможуть вирішити питання безпеки в Європі.

Дипломат також повідомив Столтенбергу, що Прага хотіла б прийняти неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО наступного року. Цього року зустріч відбудеться в Осло.

Слід зазначити, що саміт НАТО у Вільнюсі запланований на 11-12 липня.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна хотіла б отримати гарантії безпеки від НАТО ще до того, як сама стане членом Альянсу.

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