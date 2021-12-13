На Саміті ЄС планується зустріч у Нормандському форматі без Путіна - посол України у Німеччині

На Саміті ЄС планується зустріч у Нормандському форматі без Путіна - посол України у Німеччині

Переговри лідерів України, Німеччини та Франції заплановані на найближчі дні.

Посольство України в Німеччині та МЗС наразі готують зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном і новим канцлером ФРН Олафом Шольцем у Нормандському форматі, яка відбудеться на Саміті ЄС у Брюсселі.

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Про це в інетрв'ю ZN,UA розповів Посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Наразі ми активно працюємо над тим, щоб уже найближчими днями на Саміті ЄС у Брюсселі відбулася перша зустріч нашого президента Володимира Зеленського з новим канцлером Олафом Шольцем та президентом Емманюелем Макроном у форматі N3", - повідомив дипломат та уточнив, що ця зустріч відбудеться без Путіна.

Мельник наголосив, що саме Росія загнала переговри "нормаднської четвірки" у глухий кут і, що через дії Кремля вони не просуваються вже два роки, оскільки Путін відмовляється проводити зустріч.

Але, за словами українського посла, Німеччина зацікавлена у реанімуванні Нормадського формату, проте є сумніви, що новий німецький уряд зможе реанімувати формат за участі Росії.

"Думаю, в цьому мав би бути зацікавлений і сам канцлер Шольц. Адже йдеться не лише про реанімацію мирних переговорів, а й про повернення Німеччини на світову арену як держави-лідера... Росія почала вдаватися до відвертого шантажу, відкрито зайнявши позицію, буцім вона не сторона, а "посередник", а тому Москва й не планує повертатися за стіл переговорів. Тож, на мою думку, в Берліні все-таки сумніваються, що новому уряду вдасться цей формат реанімувати. Йдеться саме про повну реанімацію Норманді, про відновлення хоч якоїсь довіри до Росії. Бо довіру наразі майже цілком знищено. Пані Меркель постійно телефонувала Путіну. Ми навіть перестали рахувати, скільки цих дзвінків було за останні сім років. Але у нас склалося враження, що коли на початку канцлерка була схильна довіряти почутому від нього, то останнім часом - ні. Путін просто перестав виконувати будь-які обіцянки", - пояснив Мельник.

Нагадаємо, лідери США, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії у понеділок, 6 грудня, висловилися за відновлення перемовин у Нормандському форматі.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність Києва до будь-яких форматів мирних переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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