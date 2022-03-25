На саміті ЄС разом з Байденом вирішували, що ще зробити задля зупинення війни Росії проти України

На саміті ЄС разом з Байденом вирішували, що ще зробити задля зупинення війни Росії проти України

Євросоюз об'єднаний довкола однієї мети: позбавити Москву грошей, які вона витрачає на фінансування війни проти України.

Замість переможного бліцкригу - ганебна поразка. Це те, що може чекати на Росію через війну проти України. Такі прогнози дають у столиці Євросоюзу. Дії агресорки глава європейської дипломатії назвав великою невдачею із військової точки зору. Й додав - тиск на Росію Захід продовжить.

Що ще зробити, щоби війну зупинити? Це на саміті вирішували лідери ЄС і не тільки.

Ця зустріч європейських лідерів, до якої долучився і президент США, стала своєрідним аудитом санкцій, якими вже покарали Росію. Про це повідомила кореспондентка "Радіо Свобода" в Брюсселі Зоряна Степаненко, ідеться в сюжеті ТСН.

Західні партнери шукали слабкі місця в них і вирішували, як покласти кінець будь-яким спробам обійти наявні обмеження. Запроваджували й нові - про них тут оголосив американський президент. Ще більше представників російської еліти віднині - у чорних списках США. Серед них - глава російського Центробанку й депутати Держдуми, що підтримали визнання так званої незалежності районів Донбасу, тимчасово непідконтрольних Києву - загалом три з половиною сотні осіб. І ще з пів сотні компаній російського оборонно-промислового сектору. Тут сповнені політичної рішучості тиснути на Росію й далі, підтвердили й лідери ЄС.

"Ми, звичайно, повністю готові посилювати ці санкції щоразу, коли це необхідно. Аналіз, який ми всі маємо, показує, що обмеження мають вплив – я говорив раніше про фінансові труднощі Росії – і цей вплив є відчутним. Тож маємо продовжувати санкції, щоб вони діяли переконливо", - сказав президент Франції Емманюель Макрон.

Що може чекати на Росію через війну проти України

Євросоюз об'єднаний довкола однієї мети: позбавити Москву грошей, які вона витрачає на фінансування війни проти України. Втім, не готові поки тут бити по найболючішому - російських енергоносіях, які наповнюють значну частину бюджету агресорки. Не хочуть у Європі, яка на 40% залежна від російського газу, аби удар цей обернувся бумерангом. Тож проривних рішень - ембарго на енергоносії, на яке так чекають у Києві, - тут так і не схвалили.

Східний "фланг" Євросоюзу був "за", всупереч усім втратам. Прем'єрка Естонії навіть пропонувала гроші, які ЄС збирає для оплати російського газу, направити на повоєнне відновлення України. Та Німеччина, Нідерланди, Бельгія - і й не тільки - досі тверді в тому, що вони не воюють самі з собою. Й не хочуть, щоби їхні громадяни мерзли чи щоби зупинялися підприємства. Водночас глузують зі свіжої вимоги Путіна - платити за енергоносії в рублях. І переконують - з російської газової голки злізатимуть якомога швидше.

"Це не станеться за одну ніч, моя країна також частково залежна, але ми це підтримуємо. Якомога швидше означає протягом наступного місяця, інакше ми даємо гроші на російську військову машину. Не думаю, що хтось в Європі справді знає, який вигляд має рубль. Ніхто не платитиме в рублях", - заявив прем’єр-міністр Словенії Янез Янша.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цю вимогу Путіна назвала нічим іншим, як спробою обійти санкції. Й сказала, що Європа не дозволить.

Сьогодні, 25 березня, вранці саміт лідерів ЄС продовжиться. А пообіді будуть підсумкові заяви й більш конкретні деталі за результатами.

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