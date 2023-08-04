На що Путін зараз розраховує у війні проти України: до чого тут вибори у США

Американські та інші західні чиновники побоюються, що президент Росії навряд чи змінить курс щодо війни в Україні до виборів 2024 року.

Президент Росії Володимир Путін у планах щодо війни проти України враховує президентські вибори у США 2024 року, сподіваючись на програш чинного президента Джо Байдена, що змусить Вашингтон обмежити підтримку Києва і покращити позицію Москви на переговорах.

Цим стурбовані американські та європейські високопосадовці, йдеться у статті CNN, автори якої посилаються на чотирьох чиновників зі США.

США наразі не мають точних даних, чи цілеспрямовано Путін затягує війну проти України у сподіванні на перемогу Дональда Трампа або ж інших республіканців на президентських виборах. Однак американські високопосадовці зі сфери нацбезпеки, розвідки й дипломатичних органів Заходу вважають, що ці вибори залишаються ключовим фактором, який вплине на рішення президента РФ щодо України, "що робить ще меншою ймовірність закінчення війни до кінця наступного року".

Один із чиновників США сказав журналістам про відсутність сумнівів, що Путін "намагається протриматися" до виборів 2024 року. Інше знайоме з даними розвідки джерело повідомило, що для США, України та Європи "це щось на зразок слона в кімнаті".

"Путін знає, що Трамп йому допоможе. І українці, і наші європейські партнери – теж. Тож незважаючи на те, що ми не бачили нічого очевидного стосовно цього, ви повинні припустити, що всі так думають", – сказало джерело.

Один з європейських дипломатів сказав виданню, що спроба пережити війну в Україні до виборів у США "є саме планом Путіна".

Офіційні особи на умовах анонімності сказали, що очільник Кремля може розглядати перемогу Трампа на виборах або іншого кандидата від республіканців як стимул для США відмовитися від підтримки України.

У статті CNN зазначається, що майбутні президентські вибори у США створюють ще більший тиск на контрнаступ ЗСУ, адже і Київ, і європейці з американцями сподіваються на значні успіхи України, "які потенційно вплинуть на розрахунки Путіна до кінця наступного року".

"Один європейський чиновник сказав, що без цих здобутків можна було передбачити, що Путін спробує затягнути конфлікт, допоки не будуть відомі результати протистояння – власне, попередивши будь-які спроби домовитися про припинення бойових дій. Ця перспектива надала невідкладності спробам Європи постачати до України дедалі потужнішу зброю, сподіваючись змінити імпульс на полі бою до наступного року", – йдеться у матеріалі видання.

Два джерела CNN повідомили, що наближення виборів у США також перебуває в головах українців. Вони сподіваються досягти успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі, що може швидше змінити динаміку гри. Однак, зазначено у статті, "досі український контрнаступ не приніс серйозних проривів".

"Це було і надалі буде важкою боротьбою для них (українців – ред.)", – заявив речник Пентагону Патрік Райдер цього тижня, зазначивши в цілому, що контрнаступ просувається вперед.

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Автори статті зазначають, що українці сповнені рішучості досягти здобутків на полі бою в короткостроковій перспективі, а офіційні особи США усвідомлюють потребу в постійній підтримці України, аби навіть після літа вона могла продовжувати боротьбу.

Зауважимо, на думку політичного експерта Валерія Клочка, Україна отримає від США всю обіцяну зброю, попри будь-які результати на тамтешніх президентських виборах 2024 року.

Нагадаємо, наприкінці липня видання BBC у своєму матеріалі зазначало, що західні політики незадоволені "повільними темпами" українського контрнаступу. Президент України Володимир Зеленський пояснював, що початок контрнаступу було відкладено через брак зброї, боєприпасів і підготовки, тож це дало ворогу можливість встановити більше мін і покращити оборону.

Тоді ж видання Financial Times інформувало, що Путін готується до ще більшої та тривалішої війни проти України. Зокрема, про це можуть свідчити зміни до російського закону про мобілізацію.

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