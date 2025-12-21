На що мають піти Росія та Україна, щоб припинити війну: Рубіо відповів

Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Росія та Україна повинні піти на компроміси, щоб припинити війну. Американські партнери наразі з’ясовують, чи готові сторони до цього.

Про це пише The Independent.

«Закінчення війни вимагатиме від обох сторін „щось дати“, і США з’ясовують, „що обидві сторони готові дати“, — заявив Рубіо.

Він додав, що не знаю, чи хоче Путін укласти угоду, чи Путін хоче забрати всю країну. Це речі, про які він «не говорив відкрито».

«Ми знаємо, чого вони хотіли досягти спочатку, коли почалася війна. Вони не досягли цих цілей», — резюмував Рубіо.

