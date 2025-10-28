ТСН у соціальних мережах

Категорія
Політика
405
2 хв

На що розраховувати українцям взимку: Зеленський розповів про світло і газ

Україна отримує нову підтримку від Європи та розширює програми з відновлення енергосистеми

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна живе в «реалістичному сценарії» щодо стану енергетики, і головна стратегія полягає у постійній боротьбі: «Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що у нас є».

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

Глава держави визнав, що існувала проблема з «дефіцитними» ракетами для ППО, а також розкрив деталі нових енергетичних домовленостей з Німеччиною, Італією та ЄС.

Президент прямо пов’язав втрати в енергосистемі з наявністю засобів протиповітряної оборони.

«Якщо буде достатньо ракет ППО — втрат буде менше. У нас була проблема з деякими ракетами, зараз ми відновили це питання», — повідомив Зеленський.

Він пояснив, що йдеться про «дефіцитні речі», оскільки Україна використовує їх у великій кількості. Однак, за його словами, проблема вирішується: «Перехоплювачі запрацюють, команд стане більше, будуть збивати більше».

Володимир Зеленський розповів, що паралельно зі збільшенням кількості ремонтних бригад, він веде прямі переговори з партнерами про закупівлю обладнання для генерації. Зокрема, йдеться про неординарну пропозицію канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

«Я йому вже показав всі сценарії. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання… І я прошу забрати гроші з цього (гуманітарного — ред.) пакету і просто купити це обладнання», — розкрив деталі президент.

За його словами, це «серйозна історія», яка може забезпечити значний обсяг виробництва електрики.

Переговори ведуться і з Італією. Прем’єрка Джорджа Мелоні, за словами Зеленського, готова підтримувати Україну і запропонувала альтернативу — газ.

«Вона мене запитала, що швидше: або з цим обладнанням, або щодо газопостачання. І вона сказала: давай я подивлюсь, що мені швидше… Нам обидва варіанти підходять», — зазначив глава держави.

Також, за словами президента, Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС допоможе з «енергетичним пакетом», а Нідерланди нададуть «дуже суттєву» допомогу енергетиці.

Окремо Зеленський торкнувся питання газу, який необхідний для опалення і наразі залежить виключно від імпорту та наявності коштів.

«70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю», — запевнив президент.

Нагадаємо, за словами Зеленського, тепло українцям має бути подане 28 жовтня.

