На що зможе "розкрутити" Путін Трампа під час зустрічі: експерт попередив про ризики

Трамп та Путін / © Associated Press

Реклама

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна вже сприймається експертами як спроба розірвати міжнародну блокаду, яку цивілізований світ наклав на Росію.

Таку думку в ефірі КИЇВ24 висловив Антон Малеєв, політолог.

Він попереджає, що у найближчі місяці тема зустрічей із Путіним буде часто підніматися іншими лідерами.

Реклама

«Дивіться, Трамп саме зустрівся, значить не соромно і вам зустрітися. Будуть всілякими способами пробувати добуватися різних форматів переговорів», — додав Малеєв.

Експерт пояснив, що Путін використовує такі контакти не лише для політичних ігор.

«По-перше, поширювати недовіру і посіяти сварки. По-друге, тими чи іншими способами зав’язати економічну співпрацю, обходячи політичні та економічні санкції», — пояснив політолог.

Він підкреслив, що така стратегія Путіна стає зрозумілою на тлі спроб окремих лідерів, наприклад Орбана чи Фіцо, налагодити контакти з Москвою.

Реклама

«Це перший наслідок того, що ми з цим просто не боролися останній рік», — додав Малеєв.

Він також наголосив на непередбачуваності Трампа.

«Другий актор цієї вистави — це Трамп. Аналізувати його дуже складно, бо коли є політик, ми розуміємо його дії і принципи. А тут ми маємо бізнесмена, який пробує бути політиком, але все одно веде себе як бізнесмен. Людина без принципів: для нього поміняти Донбас на Запоріжжя чи місяць на Марс — це все ефемерні інстанції», — пояснив політолог.

Малеєв попередив, що Путін як кадровий стратег може використати цю ситуацію: «Небезпека в тому, що коли він буде говорити з Путіним, то Путін може розкрутити його на якусь домовленість, яка для нас буде неприйнятною. На кочах Трампа така домовленість виглядає нормально».

Реклама

За словами експерта, цивілізованому світу потрібно стратегічно підходити до протидії таким контактам і відстежувати всі можливі наслідки переговорів.

Нагадємо, у Кремлі повідомили про ключові теми зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Переговори охоплять широкий спектр питань.

За словами представників Кремля, «центральною темою» саміту стане врегулювання української кризи, тобто війни, розв’язаної РФ, з урахуванням обговорень, які відбулися 6 серпня за участю спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа.

Програма зустрічі, що відбудеться на базі американських ВПС Елмендорф-Річардсон на Алясці, погоджена і розпочнеться о 22:30. Спершу планується розмова тет-а-тет за участю перекладачів, після чого відбудуться переговори делегацій у форматі «5 на 5».

Реклама

До складу російської делегації увійдуть міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов та спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.