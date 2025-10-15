На скільки часу Україна планує війну: у Польщі назвали термін і зробили заклик до ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і збитий в Україні дрон Shahed-136 / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав європейські країни планувати довготривалу підтримку України — щонайменше на три роки. Саме на такий період, за словами дипломата, розраховує Київ.

Про це очільник польського МЗС заявив під час візиту до Лондона, повідомляє Reuters.

Під час візиту до Лондона Сікорський продемонстрував збитий в Україні дрон Shahed-136, і закликав європейські держави «залишатися на обраному шляху» підтримки Києва. Міністр також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про передавання Києву крилатих ракет великої дальності Tomahawk для посилення ударів по російській інфраструктурі.

Радослав Сікорський показав у Лондоні збитий Shahed-136 / © Associated Press

Сікорський наголосив, що Європа має постачати Україні більше боєприпасів, зокрема системи протиповітряної оборони та озброєння короткої і середньої дальності. Це, за його словами, важливо для безпеки всієї Європи, враховуючи випадки перетину дронами польського повітряного простору та польоти російських винищувачів над Естонією. Водночас міністр зауважив, що наразі не встановлено, чи мали помічені над Копенгагеном дрони російське походження.

Коментуючи можливість розширення ініціативи створення «стіни з дронів» для захисту від майбутніх вторгнень, Сікорський у розмові з журналістами зазначив, що Росія може «на жаль, досягати глибини Європи».

«Ми повинні бути готові цьому протистояти, і тому, я вважаю, відмова від розвитку антидронових та дронових спроможностей сьогодні була б безвідповідальною», — заявив голова МЗС Польщі.

«Українці планують цю війну на три роки, і це розумно. Ми повинні переконати Путіна, що готові залишатися на цьому шляху принаймні стільки ж», — наголосив міністр.

До слова, у вересні нардеп Федір Веніславський висловив особисту думку, що війна в Україні «точно наближається до закінчення» і не триватиме роками. Політик вважає, що йдеться «щонайбільше про кілька місяців», і є «реальні шанси все це зупинити» до кінця року.