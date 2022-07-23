"На словах ти Лев Толстой, а насправді... ": Подоляк прокоментував удар Росії по порту Одеси

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари з боку російьких військ по порту Одеси після підписання "зернової угоди" є черговою підлою провокацією Кремля.

Росія передбачувано нікчемна, наголосив Подоляк.

Про це він написав у Мережі 23 липня.

"На словах ти Лев Толстой, а насправді... Росія передбачувано нікчемна. Ще не встигло висохнути чорнило (на "зерновій угоді" – ред.), а вже дві підлі провокації: удар по Одеському порту і заява Міноборони Росії, що українські порти "небезпечні для судноплавства", – йдеться в повідомленні радника голови ОП.

Він зауважив, що це – ще одне нагадування світу, "чого варті ru-"прагнення миру".

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі була підписана угода щодо розблокування експорту українського зерна.

Так, мають бути розблоковані три порти: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Саме з них Україна мала б розпочати експорт найближчими тижнями.

Вже вранці 23 липня російські війська вдарили ракетами "Калібр" по Одеському морському торговому порту.

Угода про розблокування портів: чи є загроза атаки з боку Росії

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