"На смерть б’ються за гроші": Фейгін пояснив, як співіснують кремлівські еліти

Фейгін попередив, що незважаючи на внутрішню боротьбу, кремлівські еліти можуть об’єднуватися перед спільною загрозою.

У Кремлі сидять мультимільярдери, які ладні "битися на смерть" за свої статки та владу.

Про це заявив російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін, інформує FREEДОМ.

"Якщо ми говоримо про верхівку, то абсолютно всі вони мільярдери. Їм же не треба обов’язково легалізовувати свої статки. Вони, звичайно, через довірених осіб володіють мільярдами доларів", — каже Фейгін.

За його інформацією, за 5 років середній губернатор у Росії стає доларовим мільярдером. За один термін можна стати мільярдером.

"А ви уявляєте, що діється в уряді, в адміністрації президента, у силових відомствах? Там мультимільярдери, а статки у 2-3 мільярди це таке, там від 5 починається”, — сказав він.

За словами Фейгіна, бути членом російського уряду, наприклад, прем’єром — це статусне становище, обов’язкова умова якого — мати мільярди доларів. Опозиціонер додав, що у Кремлі налагоджена система корупційних стримувань, а арбітром виступає Путін.

“І бійки, і апаратні видавлювання один одного, там на смерть б’ються за гроші та за владу, а арбітром виступає Путін. Вони ж представляють усі різні клани та групи, це люди найчастіше, особливо в уряді — несамостійні, оскільки їх хтось направив і уповноважив. Там і силові особи присутні. Проте система противаг і корупційних стримувань у цій клептократичній системі налагоджена за 10-річчя. Тому, незважаючи навіть на внутрішню боротьбу, вони примудряються співіснувати й об’єднуватися перед спільною загрозою, наприклад, санкціями”, — підсумував Фейгін.

Нагадаємо, у Мережу виклали аудіо ймовірної розмови російського мільярдера Ахмедова і продюсера Пригожина, які висміювали Путіна, бо він "програв "95 кварталу".

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