- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1412
- Час на прочитання
- 1 хв
На сторінці прем'єра Чехії з’явився допис про напад військ РФ: що сталося
Кілька дописів з акаута політика було видалено.
Хакери 8 квітня атакували акаунт прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали на платформі Х. На цій його платформі з’явились фейкові дописи.
Про це у коментарі Reuters заявила речниця чеського уряду Люція Мічут Єсаткова.
Так, в одному з дописів на сторінці Фіали йшлося про те, що російські війська атакували чеські підрозділи поблизу кордону з Калінінградом. Пізніше це повідомлення було видалено.
"Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності", – йдеться у текстовому коментарі речниці.
Крім того, з акаунту Фіали були видалені дописи чеською та англійською мовами про реакцію на американські тарифи.
Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел сказав, які гарантії безпеки Чехія може надати Україні.