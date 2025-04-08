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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1412
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На сторінці прем'єра Чехії з’явився допис про напад військ РФ: що сталося

Кілька дописів з акаута політика було видалено.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Петр Фіала.

Петр Фіала. / © Associated Press

Хакери 8 квітня атакували акаунт прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали на платформі Х. На цій його платформі з’явились фейкові дописи.

Про це у коментарі Reuters заявила речниця чеського уряду Люція Мічут Єсаткова.

Так, в одному з дописів на сторінці Фіали йшлося про те, що російські війська атакували чеські підрозділи поблизу кордону з Калінінградом. Пізніше це повідомлення було видалено.

"Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності", – йдеться у текстовому коментарі речниці.

Крім того, з акаунту Фіали були видалені дописи чеською та англійською мовами про реакцію на американські тарифи.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел сказав, які гарантії безпеки Чехія може надати Україні.

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