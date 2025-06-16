На Сумщині війська РФ пройшли першу лінію оборони: експерт про наступ на Суми

Наступ на Суми. / © ТСН

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На Сумському напрямку російські війська мають просування, але зараз вони не можуть прорвати українську оборону. Наступ росіян на цій ділянці фронту, зокрема в напрямку Сум, захлинувся.

Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі FREEДОМ.

З його слів, Сумський напрямок був одним із головних ударів росіян у поточній літній наступальній кампанії.

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“Першу лінію оборони вони, звичайно, пройшли. Вона найбільш слабка. Далі абсолютно було очікувано, що ми окупантів зупинимо або хоча б призупинимо, що зараз і сталося. Просування в бік Сум практично захлинулося, так скажемо. Тому всі ці сценарії апокаліптичні не виправдалися”, — пояснив Гетьман.

Окупанти готувалися до наступу. Саме тому спочатку вони просувалися швидко за рахунок накопичення живої сили і техніки.

“Зараз, я думаю, ближче, ніж на 20 км, вони до Сум не підійдуть. Але все можливо. Вони можуть додати сили, засоби туди, людей, живу силу і техніку. Якесь просування можливе, але панікувати і вважати, що вони скоро будуть біля Сум, не варто. Очікувати, що вони якось не просто скоро, а взагалі підійдуть близько до Сум, не варто”, - вважає Гетьман.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ відштовхують росіян з Сумщини. Однак, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), підтвердити цю інформацію наразі неможливо.

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За інформацією ОВА, на Сумщині через наступ РФ під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів. Із 60 — населення виїхало повністю.

Дата публікації 13:50, 16.06.25 Кількість переглядів 6 Росіяни навмисне скинули дрон на тракториста в полі! Страхіття на Сумщині