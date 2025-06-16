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На Сумщині війська РФ пройшли першу лінію оборони: експерт про наступ на Суми
На Сумщині росіянам вдалося пройти першу лінію оборони, але зараз їхнє просування дуже сповільнилося.
На Сумському напрямку російські війська мають просування, але зараз вони не можуть прорвати українську оборону. Наступ росіян на цій ділянці фронту, зокрема в напрямку Сум, захлинувся.
Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі FREEДОМ.
З його слів, Сумський напрямок був одним із головних ударів росіян у поточній літній наступальній кампанії.
“Першу лінію оборони вони, звичайно, пройшли. Вона найбільш слабка. Далі абсолютно було очікувано, що ми окупантів зупинимо або хоча б призупинимо, що зараз і сталося. Просування в бік Сум практично захлинулося, так скажемо. Тому всі ці сценарії апокаліптичні не виправдалися”, — пояснив Гетьман.
Окупанти готувалися до наступу. Саме тому спочатку вони просувалися швидко за рахунок накопичення живої сили і техніки.
“Зараз, я думаю, ближче, ніж на 20 км, вони до Сум не підійдуть. Але все можливо. Вони можуть додати сили, засоби туди, людей, живу силу і техніку. Якесь просування можливе, але панікувати і вважати, що вони скоро будуть біля Сум, не варто. Очікувати, що вони якось не просто скоро, а взагалі підійдуть близько до Сум, не варто”, - вважає Гетьман.
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ відштовхують росіян з Сумщини. Однак, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), підтвердити цю інформацію наразі неможливо.
За інформацією ОВА, на Сумщині через наступ РФ під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів. Із 60 — населення виїхало повністю.