"На суші, морі та у повітрі": допомога США в протистоянні російській агресії буде розширюватися

"На суші, морі та у повітрі": допомога США в протистоянні російській агресії буде розширюватися

США та Україна на п'ять років визначили принципи, на яких базується співпраця у сфері оборони.

США підтвердили допомогу Україні в протистоянні агресії РФ. Крім того, ця допомога буде розширюватися.

Про це заявила пані посол України Оксана Маркарова в інтерв'ю "Суспільному".

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"США підтвердили, що вони будуть активно нам допомагати протистояти російській агресії. Вони нам активно допомагають від самого початку агресії, але новий етап співпраці говорить, що вона буде розширюватись", - сказала вона.

Крім того, була досягнута домовленість про поглиблення співробітництва в Чорноморському регіоні.

"У розбудові оборонної спроможності на суші, морі та повітрі. А також в секторі кібербезпеки. Ця рамкова угода є базою по кожному з цих пріоритетів, на якій ми можемо вести з нашими колегами розмови", - резюмувала Маркарова.

Нагадаємо:

У Білому домі відбулася зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Тривала понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин.

Байдена та Володимира Зеленського. Тривала понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин. Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена. Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання. Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

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