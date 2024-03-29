На Тайвані заявили, що припинення допомоги Україні з боку США грає на руку Китаю

Припинення дороги Україні з боку Сполучених Штатів виграє на руку Пекіну і підштовхне Китай до агресії проти Тайваню.

Про це заявив голова МЗС Тайваню Джозеф Ву, інформує The New York Times.

Він заявив, що зупинка допомоги Україні підіграє пропаганді Пекіна про те, що Сполучені Штати не надійний партнер.

"Коли нас запитують, чи нормально для Сполучених Штатів відмовитися від України, ми відповідаємо заперечно, тому що світ влаштований не чорно-білим чином, або якщо ви дивитесь тільки на один театр за раз. Світ взаємопов'язаний", - заявив він.

Дипломат зазначив, що Китай такий крок сприйме як слабкість США і буде далі тиснути на Тайвань, сподіваючись, що Вашингтон та його союзники і тут поступляться на користь Пекіна.

"Китайські чиновники думають так: "Добре, оскільки Росія змогла це зробити, ми також зможемо це зробити". Тому рішучість Сполучених Штатів у наданні підтримки країнам, які потерпають від авторитарної агресії, дуже важлива", - підкреслив Ву.

Також він заявив, що якщо Росія окупує більшу частину України та заявить про свою перемогу, то "це розглядатиметься як перемога авторитарних держав, тому що Росія, Китай, Північна Корея та Іран тепер пов'язані одна з одною".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай нарощує ядерний арсенал у масштабах, яких не було від Другої світової війни.

Крім того, ми раніше інформували, що тактика "сірої зони": Китай посилює тиск на Тайвань перед інавгурацією нового президента острова.

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