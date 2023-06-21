На тимчасово окупованих територіях дітей змушують писати листи російським військовим

Така політика направлена на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду.
На тимчасово окупованих територіях окупаційна адміністрація через підконтрольних вчителів змушує дітей в пришкільних таборах писати листи російським загарбникам.
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зокрема відповідні листи централізовано писали у таборах Бердянська та Мелітополя. При цьому діти робили це під запис пропагандистів. Самі листи переписувались з «примірника» й під диктування російських вчителів, яких завезли в регіон.
Зауважимо, що росіяни перетворили школи на ТОТ в пропагандистські осередки й штрафують батьків, які не віддають дітей до цих «шкіл», а також погрожують їм позбавленням батьківських прав.
В самих школах створені «молодіжні» та мілітаристичні рухи, вступ до яких фактично примусовий. Така політика направлена на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду.
Центр національного спротиву закликає місцеве наближати деокупацію українських міст та передавати інформацію про ворога.
Нагадаємо, бійці ССО показали, як нищать окупантів просто в окопах (відео).
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