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На тимчасово окупованих територіях дітей змушують писати листи російським військовим

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На тимчасово окупованих територіях дітей змушують писати листи російським військовим

Росіяни перетворили школи на ТОТ в пропагандистські осередки / Фото: Associated Press

Така політика направлена на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду.

На тимчасово окупованих територіях окупаційна адміністрація через підконтрольних вчителів змушує дітей в пришкільних таборах писати листи російським загарбникам.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Зокрема відповідні листи централізовано писали у таборах Бердянська та Мелітополя. При цьому діти робили це під запис пропагандистів. Самі листи переписувались з «примірника» й під диктування російських вчителів, яких завезли в регіон.

Зауважимо, що росіяни перетворили школи на ТОТ в пропагандистські осередки й штрафують батьків, які не віддають дітей до цих «шкіл», а також погрожують їм позбавленням батьківських прав. 

В самих школах створені «молодіжні» та мілітаристичні рухи, вступ до яких фактично примусовий. Така політика направлена на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду.

Центр національного спротиву закликає місцеве наближати деокупацію українських міст та передавати інформацію про ворога.

Нагадаємо, бійці ССО показали, як нищать окупантів просто в окопах (відео).

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Дата публікації
Перегляди
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