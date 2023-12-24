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На тимчасово окупованих територіях ворогу бракує кваліфікованих кадрів - спротив

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На тимчасово окупованих територіях ворогу бракує кваліфікованих кадрів - спротив

Окупанти продовжують надавати громадянство РФ / Фото: unian.net

Ворог намагається пришвидшити інтеграцію захоплених територій на ТОТ.

За наявною інформацією, противник ставив собі за мету до кінця року максимально інтегрувати ТОТ півдня та сходу України у єдину систему політичного та правового поля Росії.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Росіяни мають на меті завершити формування територіальних та  федеральних органів так званої виконавчої влади.  Відтак, російсько-окупаційні адміністрації продовжуватимуть виконувати вказівки з Кремля, зокрема щодо надання громадянства Росії. 

Проте наразі спостерігаються значні проблеми окупантів з набором кваліфікованого кадрового складу, через відсутність необхідної кількості колаборантів.

"Центр національного спротиву нагадує усім колаборантам та тим, хто має намір допомагати ворогу, що співпрацюючи з окупаційною владою ти будеш ліквідований або засуджений відповідно до чинного законодавства України", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше на комунальні підприємства тимчасово окупованого міста Бердянська Запорізької області почали розвозити повістки для мобілізації в російську армію.

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Дата публікації
Перегляди
316
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