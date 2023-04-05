На тимчасово окупованій частині Запоріжжя вивозять людей до катівень без пояснення причин

Про це пише Центр національного спротиву.

Попри те, що регіон захопили понад рік тому, й росіяни навіть відзвітували про “референдум”, окупанти продовжують репресії проти місцевого населення. Зокрема, на тижні повідомляється про низку випадків викрадення людей.

Людей вивозять до катівень без пояснень причини, родичам тривалий час не повідомляють, де утримуються ув’язнені.

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Нагадаємо, окупанти хочуть залучити 105 тис. правоохоронців для боротьби з “екстремізмом” на тимчасово захоплених територіях. Поліцаїв планують набрати з колишніх ментів та колаборантів.

Нагадаємо, двоє російських окупантів вже отримали вирок суду за воєнні злочини проти жінок і дітей у Бучанському районі. Вони вдерлися до приватного будинку та, погрожуючи зброєю, били і катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей.

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