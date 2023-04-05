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На тимчасово окупованій частині Запоріжжя вивозять людей до катівень без пояснення причин

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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На тимчасово окупованій частині Запоріжжя вивозять людей до катівень без пояснення причин

Фото: Associated Press

Окупанти продовжують здійснювати “фільтраційні заходи” щодо мешканців тимчасово захоплених районів Запорізької області.

Про це пише Центр національного спротиву. 

Попри те, що регіон захопили понад рік тому, й росіяни навіть відзвітували про “референдум”, окупанти продовжують репресії проти місцевого населення. Зокрема, на тижні повідомляється про низку випадків викрадення людей.

Людей вивозять до катівень без пояснень причини, родичам тривалий час не повідомляють, де утримуються ув’язнені.

Нагадаємо, окупанти хочуть залучити 105 тис. правоохоронців для боротьби з “екстремізмом” на тимчасово захоплених територіях. Поліцаїв планують набрати з  колишніх ментів та колаборантів.

Нагадаємо, двоє російських окупантів вже отримали вирок суду за воєнні злочини проти жінок і дітей у Бучанському районі. Вони вдерлися до приватного будинку та, погрожуючи зброєю, били і катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей.

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Дата публікації
Перегляди
75
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