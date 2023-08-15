На тимчасово окупованій Луганщині ворог готується до нової хвилі мобілізації

Так, ще минулого року ворог утворив «військкомати», які сформували списки жителів ТОТ Луганської області з метою постановки на військовий облік призовників, які представляють в основному молоду верству населення регіону.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Тепер представники фейкових військкоматів розробили так званий план, відповідно до якого здійснюють обхід щодо проведення звірок наявних призовників на підконтрольних окупантам «підприємств» та інших «установах».

Таким чином окупаційні війська проводять підготовчі дії щодо проведення осіннього призову на «військову службу» жителів ТОТ сходу України.

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Зауважимо, росіяни в черговий раз демонстративно порушують 51 статтю Женевської Конвенції, у якій вказано, що окупаційна влада не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом служити в її збройних силах чи інших силових структурах.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованій частині Луганської області у Сватівському районі загарбники повісили цивільного чоловіка за чітку проукраїнську позицію.

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