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На тлі можливого вторгнення: КДБ Білорусі звинуватив українських дипломатів у шпигунстві

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12к
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На тлі можливого вторгнення: КДБ Білорусі звинуватив українських дипломатів у шпигунстві

Посольство України в Білорусі / Вікіпедія

У роботі на українську розвідку звинуватили також білоруського журналіста.

На тлі інформації про ймовірне вторгнення білоруських військ до України Комітет держбезпеки Білорусі заявив, нібито під прикриттям посольства України в державі працювали розвідники.

Про це повідомляє БелТА. 

Зокрема, в КДБ Білорусі заявили, що нібито з 19 українських дипломатів 8 є співробітниками спецслужб України.

В білоруській спецслужбі опублікували список цих дипломатів:

  • радник Юрій Пасік, 
  • перший секретар Сергій Винник, 
  • перший секретар Віталій Онофрійчук, 
  • перший секретар Роман Степанов, 
  • консул, перший секретар Ілля Звенигородський, 
  • військовий аташе Олександр Болюта, 
  • помічник військового аташе Сергій Кацуба, 
  • офіційний представник ДПСУ при посольстві Дмитро Шмельов. 

"Таким чином, з позиції дипустанови діють представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України та Служби зовнішньої розвідки України", – заявили в білоруському КДБ.

Окрім того, там у роботі на українську розвідку звинуватили й білоруського журналіста Дениса Івашина.

"Українська сторона, глибоко вивчивши особистість Дениса Івашина, всіляко його стимулювала, використовуючи як матеріальну винагороду, так і інше заохочення, що мають значення для фігуранта, беручи до уваги бажання, що вже сформувалося у нього, бути причетним до долі України", – йдеться в повідомленні КДБ Білорусі.

"Так, за активну участь в інформаційних акціях він нагороджений грамотою заступника міністра оборони України Ігоря Долгова, на той момент куратора Генерального штабу Збройних сил України, а національна комісія з питань закордонних українців видає свідоцтво закордонного українця", – додали в білоруській спецслужбі.

Крім того, зазначили там, на рахунок журналіста нібито періодично надходили кошти у доларах США. 

"Вже поверхова перевірка показала високий рівень конспірації суміжної сторони в роботі зі своїми закордонними джерелами. Так, одним із відправників коштів значилася дружина вже відомого Комітету держбезпеки колишнього офіцера ДЦІПСО Максима Майорова, який зараз є оглядачем InformNapalm, автором книги "Крим за завісою. Путівник зонної окупації", – зазначили у комітеті.

Нагадаємо, напередодні посол Білорусі в Україні Ігор Сокол повідомив, що 11 білоруських дипломатів та двоє членів сімей залишили територію України на 7 автомобілях. 

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