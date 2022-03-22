На тлі можливого вторгнення: КДБ Білорусі звинуватив українських дипломатів у шпигунстві

У роботі на українську розвідку звинуватили також білоруського журналіста.
На тлі інформації про ймовірне вторгнення білоруських військ до України Комітет держбезпеки Білорусі заявив, нібито під прикриттям посольства України в державі працювали розвідники.
Про це повідомляє БелТА.
Зокрема, в КДБ Білорусі заявили, що нібито з 19 українських дипломатів 8 є співробітниками спецслужб України.
В білоруській спецслужбі опублікували список цих дипломатів:
- радник Юрій Пасік,
- перший секретар Сергій Винник,
- перший секретар Віталій Онофрійчук,
- перший секретар Роман Степанов,
- консул, перший секретар Ілля Звенигородський,
- військовий аташе Олександр Болюта,
- помічник військового аташе Сергій Кацуба,
- офіційний представник ДПСУ при посольстві Дмитро Шмельов.
"Таким чином, з позиції дипустанови діють представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України та Служби зовнішньої розвідки України", – заявили в білоруському КДБ.
Окрім того, там у роботі на українську розвідку звинуватили й білоруського журналіста Дениса Івашина.
"Українська сторона, глибоко вивчивши особистість Дениса Івашина, всіляко його стимулювала, використовуючи як матеріальну винагороду, так і інше заохочення, що мають значення для фігуранта, беручи до уваги бажання, що вже сформувалося у нього, бути причетним до долі України", – йдеться в повідомленні КДБ Білорусі.
"Так, за активну участь в інформаційних акціях він нагороджений грамотою заступника міністра оборони України Ігоря Долгова, на той момент куратора Генерального штабу Збройних сил України, а національна комісія з питань закордонних українців видає свідоцтво закордонного українця", – додали в білоруській спецслужбі.
Крім того, зазначили там, на рахунок журналіста нібито періодично надходили кошти у доларах США.
"Вже поверхова перевірка показала високий рівень конспірації суміжної сторони в роботі зі своїми закордонними джерелами. Так, одним із відправників коштів значилася дружина вже відомого Комітету держбезпеки колишнього офіцера ДЦІПСО Максима Майорова, який зараз є оглядачем InformNapalm, автором книги "Крим за завісою. Путівник зонної окупації", – зазначили у комітеті.
Нагадаємо, напередодні посол Білорусі в Україні Ігор Сокол повідомив, що 11 білоруських дипломатів та двоє членів сімей залишили територію України на 7 автомобілях.
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