На тлі можливого вторгнення: КДБ Білорусі звинуватив українських дипломатів у шпигунстві

На тлі можливого вторгнення: КДБ Білорусі звинуватив українських дипломатів у шпигунстві

У роботі на українську розвідку звинуватили також білоруського журналіста.

На тлі інформації про ймовірне вторгнення білоруських військ до України Комітет держбезпеки Білорусі заявив, нібито під прикриттям посольства України в державі працювали розвідники.

Про це повідомляє БелТА.

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Зокрема, в КДБ Білорусі заявили, що нібито з 19 українських дипломатів 8 є співробітниками спецслужб України.

В білоруській спецслужбі опублікували список цих дипломатів:

радник Юрій Пасік,

перший секретар Сергій Винник,

перший секретар Віталій Онофрійчук,

перший секретар Роман Степанов,

консул, перший секретар Ілля Звенигородський,

військовий аташе Олександр Болюта,

помічник військового аташе Сергій Кацуба,

офіційний представник ДПСУ при посольстві Дмитро Шмельов.

"Таким чином, з позиції дипустанови діють представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України та Служби зовнішньої розвідки України", – заявили в білоруському КДБ.

Окрім того, там у роботі на українську розвідку звинуватили й білоруського журналіста Дениса Івашина.

"Українська сторона, глибоко вивчивши особистість Дениса Івашина, всіляко його стимулювала, використовуючи як матеріальну винагороду, так і інше заохочення, що мають значення для фігуранта, беручи до уваги бажання, що вже сформувалося у нього, бути причетним до долі України", – йдеться в повідомленні КДБ Білорусі.

"Так, за активну участь в інформаційних акціях він нагороджений грамотою заступника міністра оборони України Ігоря Долгова, на той момент куратора Генерального штабу Збройних сил України, а національна комісія з питань закордонних українців видає свідоцтво закордонного українця", – додали в білоруській спецслужбі.

Крім того, зазначили там, на рахунок журналіста нібито періодично надходили кошти у доларах США.

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"Вже поверхова перевірка показала високий рівень конспірації суміжної сторони в роботі зі своїми закордонними джерелами. Так, одним із відправників коштів значилася дружина вже відомого Комітету держбезпеки колишнього офіцера ДЦІПСО Максима Майорова, який зараз є оглядачем InformNapalm, автором книги "Крим за завісою. Путівник зонної окупації", – зазначили у комітеті.

Нагадаємо, напередодні посол Білорусі в Україні Ігор Сокол повідомив, що 11 білоруських дипломатів та двоє членів сімей залишили територію України на 7 автомобілях.