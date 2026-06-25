На тлі скандалу Туск зробив несподівану заяву про українців і поляків: подробиці

Дональд Туск. / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився про дружбу між українцями та поляками і закликав не допустити, щоб минуле стало перешкодою для співпраці.

Про це він заявив під час конференції з відновлення України у Гданську, повідомляє «УП».

З його слів, українці та поляки здатні побудувати спільне майбутнє на основі правди, взаємоповаги і розуміння історії, адже «якщо ми будемо разом — ми поборемо усе зло».

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«Я говорю від щирого серця — я не говорю з папірця, як ви бачите — пам’ятаймо, що мої люди у Польщі і ваші люди в Україні — друзі у Європі. Ми можемо побудувати майбутнє на основі правди, взаємоповаги і розуміння історії. Солідарність, що народилась у Гданську, може стати реальністю, якщо ми відкриємо наші серця майбутньому», — сказав Туск.

Водночас Туск наголосив, що відновлення — це не про будівлі, інфраструктури, школи, а це «також про те, що всередині нас, а Україна по праву хоче бути частиною об’єднаної Європи».

Нагадаємо, напередодні URC 2026 Дональд Туск анонсував серйозну розмову з делегацією України, щоб спробувати врегулювати поточну дипломатичну кризу. Коментуючи відсутність президента Володимира Зеленського, він зізнався, що такий крок може навіть піти на користь масштабному міжнародному заходу.

Прем’єр-міністр Польщі також заявив, що усвідомлює складні відносини з Україною, але не буде підживлювати ще більше цю напруженість. Адже в інтересах Варшави будувати добрі відносини з Києвом.

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