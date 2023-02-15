На тлі скандалу з Берлусконі Італія затвердила черговий пакет допомоги Україні

Уряд Італії затвердив шостий пакет допомоги Україні. Це стало сигналом підтримки після скандального висловлювання експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі на адресу президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ. Потрібно зробити все, щоб остаточним рішенням не стала капітуляція перед росіянами", - сказав він.

Він додав, що коментарі Берлусконі не передбачають жодних змін у політиці Італії щодо України: "Лінія партії ніколи не відхилялася від лінії ЄНП (Європейська народна партія - ред.) та парламенту Італії. Італія не є слабкою ланкою НАТО".

Таяні також додав, що Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні, і хоча новий пакет наразі не планується, якби він був, партія "Forza Italia" проголосувала б за нього.

Скандал з Берлусконі

Колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі після саміту Україна-ЄС, які відбувся 3 лютого, заявив, що "ніколи не зустрівся б із Зеленським", як це зробила чинна прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні на полях саміту. Берлусконі також додав, що він "дуже, дуже негативно" ставиться до поведінки Зеленського та заявив, що Москву нібито спровоковали напасти на Україну.

Згодом спікер МЗС України Олег Ніколенко відповів на зухвалі заяви Берлусконі і назвав слова колишнього прем'єр-міністра Італії неприйнятними. "Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента - спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору", - зауважив він.

Після цього італійський експрем'єр виправдався, що нібито підтримує український народ.

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