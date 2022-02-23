На тлі витка агресії проти України Путін пообіцяв посилювати армію та похизувався зброєю, якій "немає рівної у світі"

На тлі витка агресії проти України Путін пообіцяв посилювати армію та похизувався зброєю, якій "немає рівної у світі"

Путін заявив, що "непросто складається міжнародна обстановка".

Президент Росії Володимир Путін у привітанні росіян із "Днем захисника Вітчизни" заявив, що "на бойове чергування" в РФ поставлено "зброю, якій немає рівної у світі".

Відповідне відео було оприлюднено на сайті Кремля.

Путін заявив, що "непросто складається міжнародна обстановка", що Росії загрожує "розхитування системи контролю над озброєннями чи військова активність блоку НАТО", а вимоги Росії "залишаються без відповіді".

За його словами, РФ "відкрита для прямого та чесного діалогу", але інтереси Росії та безпека її громадян "безумовні", тому він далі посилюватиме армію та флот.

"За останні роки ми багато зробили задля якісної модернізації Збройних Сил. Вони стали мобільнішими, здобули новий бойовий досвід. У ході операції в Сирії насправді довели, що здатні вирішувати найскладніші завдання. Серйозно зросла підготовка та злагодженість елементів та з'єднань. Про це наочно свідчать раптові перевірки, маневри, регулярні масштабні навчання, у тому числі за участю наших союзників, а також відповідальні миротворчі операції. На бойове чергування поставлено зброю, якій немає рівної у світі. Будемо й надалі розвивати перспективні системи озброєння, включаючи гіперзвукові та засновані на нових фізичних принципах, розширювати застосування передових цифрових технологій та елементів штучного інтелекту. Такі комплекси – це справді зброя майбутнього, яка у рази підвищує бойовий потенціал наших збройних сил" ,- сказав він.

Путін додав, що "найпередовішою технікою керують люди" – і важливі не лише їхні знання та підготовка, а й "патріотизм".

Нагадаємо:

Після авантюри президента РФ НА Донбасі проти "кремлівського Володимира" згуртувався весь цивілізований світ. Лідери країн та очільники міжнарожних організацій публікують заяви та запроваджуть потужні санкційні обмеження.

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