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На тлі загрози вторгнення РФ до України Лукашенко заявив, що готовий першим іти на війну

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На тлі загрози вторгнення РФ до України Лукашенко заявив, що готовий першим іти на війну

Associated Press

На думку диктатора, зараз розпочався "психоз розпалювання війни в Європі".

Потрібно робити все, щоб зберегти Білорусь.

Про це самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив у понеділок, 21 лютого на урочистому заході, повідомляє "БелТА". 

Він зазначив, що останнім часом поряд із великим психозом на тлі пандемії розгорнувся ще один – психоз розпалювання у Європі війни. 

"Ми знову опинилися в епіцентрі цих подій....Війна - це страшно, ще гірше буде, ніж зараз. Адже ми звикли до хороших умов. Тому нам треба робити все, щоб зберегти нашу країну. Але якщо... (я завжди народу відкрито це говорю) ми, люди в погонах, першими підемо, щоб захистити нашу Батьківщину", - наголосив Лукашенко.

Нагадаємо:

Білорусь назвала умову для виведення військ Росії з країни. За словами начальника Генштабу ЗС Білорусі Віктора Гулевича, російські військові підрозділи, які прибули на "навчання", повернуться в пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому з'явиться "об'єктивна необхідність".

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