На тлі загрози вторгнення РФ до України Лукашенко заявив, що готовий першим іти на війну

На тлі загрози вторгнення РФ до України Лукашенко заявив, що готовий першим іти на війну

На думку диктатора, зараз розпочався "психоз розпалювання війни в Європі".

Потрібно робити все, щоб зберегти Білорусь.

Про це самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив у понеділок, 21 лютого на урочистому заході, повідомляє "БелТА".

Він зазначив, що останнім часом поряд із великим психозом на тлі пандемії розгорнувся ще один – психоз розпалювання у Європі війни.

"Ми знову опинилися в епіцентрі цих подій....Війна - це страшно, ще гірше буде, ніж зараз. Адже ми звикли до хороших умов. Тому нам треба робити все, щоб зберегти нашу країну. Але якщо... (я завжди народу відкрито це говорю) ми, люди в погонах, першими підемо, щоб захистити нашу Батьківщину", - наголосив Лукашенко.

Нагадаємо:

Білорусь назвала умову для виведення військ Росії з країни. За словами начальника Генштабу ЗС Білорусі Віктора Гулевича, російські військові підрозділи, які прибули на "навчання", повернуться в пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому з'явиться "об'єктивна необхідність".

Новини світу: Білорусь відмовляється назвати дату закінчення спільних військових навчань із Росією

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