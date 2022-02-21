На тлі загрози вторгнення РФ до України Лукашенко заявив, що готовий першим іти на війну

На думку диктатора, зараз розпочався "психоз розпалювання війни в Європі".
Потрібно робити все, щоб зберегти Білорусь.
Про це самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив у понеділок, 21 лютого на урочистому заході, повідомляє "БелТА".
Він зазначив, що останнім часом поряд із великим психозом на тлі пандемії розгорнувся ще один – психоз розпалювання у Європі війни.
"Ми знову опинилися в епіцентрі цих подій....Війна - це страшно, ще гірше буде, ніж зараз. Адже ми звикли до хороших умов. Тому нам треба робити все, щоб зберегти нашу країну. Але якщо... (я завжди народу відкрито це говорю) ми, люди в погонах, першими підемо, щоб захистити нашу Батьківщину", - наголосив Лукашенко.
Нагадаємо:
Білорусь назвала умову для виведення військ Росії з країни. За словами начальника Генштабу ЗС Білорусі Віктора Гулевича, російські військові підрозділи, які прибули на "навчання", повернуться в пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому з'явиться "об'єктивна необхідність".
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