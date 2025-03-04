"На Трампа чекає запрограмоване фіаско": Портников пояснив провальну стратегію щодо РФ

Президент США Дональд Трамп може спочатку скасовувати санкції проти Росії, а вже потім сподіватися, що президент РФ Володимир Путін піде на нові поступки американській адміністрації. Така політика буде лише демонстрацією чергової слабкості Трампа і тільки збільшить апетити Москви та Пекіна.

Таку думку український журналіст, публіцист Віталій Портников висловив у ефірі свого YouTube-каналу.

Портников звернув увагу на заяви Трампа про те, що і росіяни, і українці втомилися від війни та бажають миру. На думку журналіста, це гасло не підтверджується жодною конкретикою. Адже абсолютно недостатньо, щоб президент України Володимир Зеленський говорив про бажання швидкого миру і казав, що він вдячний Трампу за підтримку для держави з боку США.

"Для того, щоб припинилася війна, потрібно, щоб президент Російської Федерації Володимир Путін погодився хоча б на тимчасове перемир'я. А ніяких підстав вважати, що Путін дійсно буде погоджуватися із таким варіантом розвитку подій нині ми не бачимо", – зауважив Портников.

Як Трамп намагатиметься завершити війну в Україні?

Тож за цією досить умовною заявою Трампа немає жодної реальної конкретики, однак він не збирається це визнавати. Журналіст назвав дві важливі умови, які президент США може вважати шляхом до завершення війни РФ проти України.

"Перша умова – це те, що Трамп буде давати менше зброї Україні. І він сказав, що поки ще не ухвалив рішення про те, як буде виглядати подальший режим постачання зброї. Тобто може бути ситуація, коли американський президент ухвалить це рішення, щоб Україна не отримала ту зброю, за яку вже були виділені гроші Конгресом Сполучених Штатів, і яка була закуплена в період перебування при владі президента Байдена", – пояснив журналіст.

Інший досить важливий інструмент, на який вказав Портников, – це скасування санкцій проти Росії.

"Тобто людина, яка збиралася діяти з позиції сили та всім розповідала, як Америка знову стане великою, насправді буде діяти у стосунках із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним з позиції пряника. З позиції бажання продемонструвати, що Сполучені Штати готові йти на зустріч забаганкам Російської Федерації, що головна задача Дональда Трампа та його соратників зробити Росію знову великою", – заявив журналіст.

І президент США сказав, що готовий розв'язати проблеми з оборудками, щоб закінчити війну.

Портников вказав на важливість питання, у якій послідовності відбуватимуться ці рішення в адміністрації Трампа. Тобто – чи відбуватиметься скасування санкцій проти російських олігархів, важливих для посилення режиму РФ кампаній в обмін на якісь дії Путіна на фронті, як-от на оголошення хоча б тимчасового перемир'я, припинення обстрілів цивільної інфраструктури та мирних міст України. Чи спочатку Трамп скасовуватиме санкції, які неприємні для Путіна та його найближчого оточення, а вже потім сподіватиметься, що російський диктатор піде на нові поступки адміністрації США.

На Трампа чекає фіаско

"В цій ситуації ми з вами прекрасно розуміємо, що така політика буде лише демонстрацією чергової слабкості Дональда Трампа та його соратників, і тільки збільшить апетити й Російської Федерації, і Китайської Народної Республіки і з погляду посилення їхньої воєнної та економічної агресії в різних регіонах світу. Ну, і також значно послабить вплив самих Сполучених Штатів, перетворюючи головну державу демократичного світу на геополітичного ліліпута, який просто намагається якимось чином сподобатися двом лідерам, які будуть в такому разі визначати долю світу у 21-му сторіччі", – вважає Портников.

Він додав, що все це відбуватиметься під гаслом відірвати Росію від Китаю, що насправді і є головною метою американської адміністрації. У такій ситуації Україна є тільки проблемою на шляху до намагання досягти цієї нереалістичної мети.

"І, як на мене, і щодо перемир'я, і щодо можливості відірвати Російську Федерацію від Китайської Народної Республіки на Дональда Трампа чекає запрограмоване фіаско. Ну, до речі, з перемир'ям все ж таки більше шансів, враховуючи економічну ситуацію Росії. От з намаганням зруйнувати російсько-китайський союз Трампа очікує досить серйозне та очевидне розчарування", – наголосив журналіст.

До слова, на думку Портникова, Трампу важливо вийти із ситуації, де він є людиною, яка не може домовитися про мир. Саме тому він надалі намагатиметься скидати усю відповідальність за це на Зеленського.