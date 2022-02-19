На українському кордоні в наступальній позиції Росія розмістила 40% своїх військових - ЗМІ

На українському кордоні в наступальній позиції Росія розмістила 40% своїх військових - ЗМІ

Росія розпочала кампанію з дестабілізації ситуації на кордонах.

На кордоні з Україною Росія розмістила 40% своїх військових. Вони перебувають у наступальній позиції.

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Про це пише Guardian.

Представник оборонного відомства США у коментарі Agence France-Presse заявив, що Москва розпочала кампанію з дестабілізації ситуації в Україні. Він зазначив, що Вашингтон вже кілька тижнів попереджає, що Росія може спровокувати або сфабрикувати інцидент у цьому районі, щоб знайти привід для вторгнення в Україну.

Чиновник, який говорив із журналістами на умовах анонімності, сказав, що США спостерігали значні переміщення із військових. За оцінками США, Росія розмістила понад 150 000 своїх військових біля кордонів України.

"Від сорока до п'ятдесяти відсотків перебувають у наступальній позиції. За останні 48 годин вони розгорнулися до тактичної групи", - сказав чиновник журналістам.

Пункти тактичного збору – це райони поруч із кордоном, де військові підрозділи розгортаються перед атакою.

Чиновник сказав, що Москва розмістила 125 батальйонних тактичних груп поблизу кордону з Україною порівняно з 60 у звичайний час та з 80 на початку лютого.

Нагадаємо, за даними ОБСЄ, Росія зосередила біля кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях до 190 тис. військових.

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