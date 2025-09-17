Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму офісі провів зустріч із народними депутатами від «Слуги народу». Глава держави сказав — якщо справи на фронті погіршаться, то «будуть важкі рішення».

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на поінформованих співрозмовників серед «слуг народу» та речницю фракції «Слуга народу» Юлію Палійчук.

Що обговорили «слуги народу» із Зеленським?

Палійчук розповіла, що в Офісі президента відбулося засідання фракції «Слуга народу» за участю Зеленського, яке тривало півтори години.

«Обговорили питання захисту ВПО, роботу держслужби під час війни, гарантії безпеки для України і готовність України до мирного процесу», — сказала речниця фракції.

За словами джерел видання, участь у зустрічі фракції взяли приблизно 150 її членів.

Палійчук уточнила журналістам, що частина депутатів не прийшла, бо є залученою до консультацій щодо державного бюджету на 2026 рік, частина народних обранців відрядженні, а частина — захворіла.

Повідомляється, що в Офісі президента домовилися про ще одну зустріч від 6 до 10 жовтня.

Заява Зеленського про фронт

За даними джерел, Зеленський сказав нардепам, що допоки стоїть фронт, доти Україна може сподіватися на нормальні умови угоди. За словами джерела видання, остаточне рішення буде за Верховною Радою, Кабінетом міністрів. Водночас президент зазначив, що «будуть важкі рішення», якщо справи на фронті «будуть погані».

Зустріч відбувалась у форматі питання/відповідь.

Окремо народні обранці говорили про ситуацію із законом про Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Також депутати цікавилися законом про «вічне ПЕПство». Зокрема, парламентарі запитували про можливість послабити законодавство хоча б до рівня, як у Європі. Це питання вирішили обговорити ще раз у жовтні.

Частину депутатів не пустили на зустріч із Зеленським

За словами народного депутата від «Європейської Солідарності» Олексія Гончаренка, 10 народних обранців із фракції «Слуга народу» запізнилися на зустріч із Зеленським на 5 хв. і їх узагалі туди не пустили.

«Вчора Зеленський зустрівся зі Слугами. Загалом зустріч була ні про що. І найцікавіше, що відбулося там — запізнення 10 депутатів. До того ж запізнювались вони з поважних причин, бігли на зустріч, намагалися встигнути. А їх не пускали, позабирали телефони, думали, чи пустити, потім віддали телефони і врешті таки не пустили. Така атмосфера», — написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Він стверджує, що метою зустрічі було повернути голоси нардепів у парламенті, необхідні для проведення законів.

«Але після цього виглядає так, що вже точно є мінус 10 голосів», — додав депутат.

До слова, в інтерв’ю Sky News Зеленський заявив, що всі три останні наступальні кампанії Росії провалилися, водночас попередив про дві нові. Президент підкреслив, що для того, аби витримати ще дві заплановані осінні кампанії, Україні потрібна підтримка партнерів зброєю і фінансами.