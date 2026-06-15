На Україну чекають важкі й непрості перемовини: Буданов анонсував зміни в межах вступу до ЄС

Кирило Буданов / © Getty Images

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Рішення про відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України й Молдови до Європейського Союзу є визнанням стійкості України та незворотності її європейського вибору.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, цей етап стосується не лише політичної інтеграції, а й безпеки та формування єдиного європейського безпекового простору.

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«Ми починаємо роботу над фундаментом нашого європейського життя. Це питання правосуддя, свободи та фундаментальних прав. Каркас, який зробить нас частиною єдиного, сильного й захищеного європейського простору», — заявив Буданов.

Він наголосив, що ЄС є сильною економікою, а тісні економічні зв’язки між його учасниками зміцнюють взаємний інтерес і єдність Європи.

За словами очільника ОП, Україна вже довела здатність боротися за незалежність, а тепер має довести здатність інтегруватися до простору, де цінують свободу та людське життя.

Водночас Буданов попередив, що переговорний процес не буде простим.

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«На нас чекають важкі та непрості перемовини. І на кожному етапі буде необхідно змінюватися на краще й водночас — захищати національні інтереси. Ми повинні пройти цей шлях, щоб стати ще сильнішими та бути повноправними суб’єктами європейської спільноти», — зазначив він.

Буданов додав, що перемога України формується не лише на полі бою, а й через системні рішення, які здатні змінювати історію.

Раніше ЄС офіційно підтвердив дату початку нового етапу переговорів про вступ України до Європейського Союзу — 15 червня. Рішення було оголошене президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Передбачається відкриття першого переговорного кластера, який охоплює базові цінності ЄС, зокрема верховенство права та демократичні інституції. Україна отримала статус кандидата 2022 року, а формальний процес переговорів триває від 2024-го.

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