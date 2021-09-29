На вакцинацію від COVID-19 потрібно вп’ятеро більше коштів, ніж передбачено у проєкті бюджету, - Леся Забуранна

На вакцинацію від COVID-19 потрібно вп’ятеро більше коштів, ніж передбачено у проєкті бюджету, - Леся Забуранна

Проєкт Державного бюджету на 2022 рік потребує значного доопрацювання щодо збільшення видатків на охорону здоров’я.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Забуранна.

За її словами, значно більших коштів потребує програма вакцинації населення від COVID-19.

"На вакцинацію населення уряд пропонує виділити 2,6 млрд грн. Однак, для того, щоб забезпечити вакцинацію 70% населення, як це передбачає відповідний проєкт закону, необхідно майже 15 мільярдів грн. Тому необхідно передбачити додатково 12 млрд грн. на ці потреби", - зазначає нардеп.

Окрім цього, Леся Забуранна акцентує увагу на тому, що уряд не передбачив достатньо коштів для підвищення зарплат лікарям та іншим медичним працівникам, які гарантуються їм відповідним указом Президента.

"Ні для кого не секрет, що багато наших медиків виїжджає за кордон, де їм пропонують значно вищі зарплати, ніж в Україні. У цьому контексті надзвичай важливим є Указ Предидента "Про заходи підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників". Однак коштів на це катастрофічно бракує. Для підвищення зарплат лікарів та середнього медичного персоналу додаткового фінансування потребують медичні програми "Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями", "Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я", "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення", "Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я" та інші. Загальний брак коштів вимірюється десятками мільярдів гривень", - констатує Леся Забуранна.

Депутатка звертає увагу на те, що турбота про медичний захист українців повинна бути у пріоритеті при доопрацюванні проєкту держбюджету на наступний рік.

"Звичайно, бюджет не гумовий, і уряд мусить дбати й про інші сфери. Однак, якщо ми не матимемо здорової нації, ми не матимемо не лише майбутнього, а й сьогодення! Відтак, Відтак, сподіваюся, що ці мої поправки до проєкту Держбюджету-2022 будуть підтримані у сесійній залі, а уряд знайде кошти для того, щоб їх задовольнити.", - наголошує вона.

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