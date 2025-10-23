На вбивство росіянами журналістів Freedom відреагував Зеленський: що заявив

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство Росією журналістки телеканалу Freedom Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна у Краматорську. Глава держави наголосив, що це свідома стратегія країни-агресорки.

Про це Зеленський сказав у зверненні до Євроради 23 жовтня.

Президент заявив, що російські війська атакували дроном авто, в якому перебувала знімальна група українського телеканалу Freedom. Загинули Губанова та Кармазін, ще один журналіст Олександр Количев отримав важкі поранення. Зеленський висловив співчуття рідним, близьким і колегам загиблих.

«Їхня мужність у висвітленні правди про російську агресію проти України ніколи не буде забута. Також бажаю швидкого одужання пораненому кореспонденту й сили його близьким», — сказав глава держави.

Окрім того, він нагадав той факт, що нещодавно російські загарбники цілеспрямовано вбили безпілотником французького журналіста та поранили його українського колегу.

За словами Зеленського, від лютого 2022 року ворожі війська вбили 135 представників українських та західних медіа.

«Це не випадковості чи помилки, а свідома стратегія Росії, спрямована на те, щоб заглушити всі незалежні голоси, які розповідають світу про воєнні злочини Росії в Україні. Вдячний усім у світі, хто не заплющує очі на цілеспрямовані атаки Росії проти журналістів та інші злочини», — висловився президент.

Він закликав журналістські організації в усьому світі продовжувати тиснути на Росію, щоб припинити її війну проти України.

Нагадаємо, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив 23 жовтня, що внаслідок удару російського дрона «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка та оператор телеканалу Freedom — Губанова та Кармазін. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини від початку повномасштабного вторгнення.