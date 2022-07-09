На вечірці за участю Шольца жінкам підмішували "наркотик зґвалтування на побаченні" – DW

Соціал-демократи Німеччини вивчають повідомлення про вісьмох жінок, які постраждали від якоїсь "нокаутувальної" речовини, схожої на "Рогіпнол", на літньому з'їзді партії на початку цього тижня.

На відповідній внутрішній вечірці 6 липня був присутній і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це повідомляє DW.

Так, СДПН вважає, що восьмеро жінок постраждали від певних "нокаутувальних крапель". Це німецький сленговий термін, під яким маються на увазі кілька так званих речовин для "зґвалтування на побаченні", включаючи з відносно відомим брендом "Рогіпнол".

"Це обурливий поворот подій, про який з нашого боку негайно було повідомлено парламентській поліції", – заявив високопосадовець з СДПН Матіас Мартін депутатам Бундестагу та їхнім співробітникам.

Партії було відомо про вісім ймовірних випадків.

"Ми рекомендуємо іншим людям, які потенційно постраждали, негайно повідомити про це до поліціх", – додав Мартін.

Так, один випадок вже був доведений перевіркою, і звинувачення висунуто невідомому зловмиснику.

Старша представниця соціал-демократів у парламенті Катя Маст теж закликала всіх постраждалих повідомити про це владі.

"Ми всі обурені і зробимо все, що в наших силах, щоб пролити світло на цю неймовірну подію", – сказала Маст.

Зауважимо, що "Рогіпнол" (також відомий як "Флунітразепам") використовується для лікування важкого безсоння та допомоги при анестезії. Як і інші снодійні засоби, його рекомендовано призначати лише для короткочасного застосування або тим, хто періодично страждає від хронічного безсоння.

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