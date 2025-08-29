На Венеційському кінофестивалі з'явився триколор РФ: Україна відреагувала

Прапор РФ. / © Associated Press

Реклама

Днями стартував 82-й Венеційський кінофестиваль. Під час його відкриття організатори розмістили російський триколор над головним фестивальним майданчиком. Українські МЗС і Мінкульт засудили такі дії

Про це йдеться у спільній заяві українських міністерств.

«Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Навіть сьогодні (28 серпня - Ред.) Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема чотирьох дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі”, - йдеться у тексті заяви.

Реклама

Українські посадові наголошують, що Венеційський кінофестиваль має «позбутися присутності Росії та російського прапора». Адже, додають у заяві, “надання їй міжнародної культурної сцени - це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору”.

Зауважимо, на відкритті Венеційського кінофестивалю 27 серпня помітили російський прапор, який був поруч з іншими країнами-учасницями.

Зокрема, на звернула увагу російська художниця, яка наразі проживає у Венеції, Катерина Марголіс. З її слів, піднятий прапор РФ може бути пов’язаний з участю у позаконкурсних показах нового документального фільму російського режисера Сергія Сокурова «Щоденник режисера».

Нагадаємо, цьогоріч до основної програми, зокрема, потрапив фільм «Незламний» режисера Бенні Сафді, у якому з’явиться український боксер Олександр Усик. Американська біографічна драма присвячена життю колишнього зіркового бійця UFC Марка Керра, якого грає Двейн "Скеля" Джонсон. Усику в цьому фільмі дісталася роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.