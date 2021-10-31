На виборах у Грузії перемагають кандидати від панівної партії: опозиція не визнає результатів

На виборах у Грузії перемагають кандидати від панівної партії: опозиція не визнає результатів

За попередніми даними, панівна партія набрала — 48,56%.

Кандидати керівної партії "Грузинська мрія" лідирують у всіх 20 муніципалітетах, де проходив другий тур місцевих виборів, заявив голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе.

Про це пише Інтерфакс.

"Згідно з офіційними даними підписаних актів підсумків голосування з практично всіх виборчих дільниць, лідирують кандидати нашої партії. Зокрема, у Тбілісі підраховано дані з 645 із 769 дільниць, і лідирує наш кандидат у мери Каха Каладзе з 55,6% підтримки виборців", — сказав Кобахідзе.

Ці дані отримано від представників "Грузинської мрії" у виборчих комісіях.

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"Опозиція має чекати на чергові парламентські вибори у 2024 році", — зауважив Кобахідзе.

ЦВК Грузії підрахувала підсумки голосування на місцевих виборах на 1446 з 3743 виборчих дільниць. За наявними даними, керівна партія набрала — 48,56%, опозиційна партія "Єдиний національний рух" — 31,23%.

Також у п'яти великих містах Грузії – Тбілісі, Батумі, Руставі, Поті та Кутаїсі – на виборах мерів перемагають кандидати від керівної партії "Грузинська мрія".

Але кандидат у мери міста Руставі, один із лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Давид Кіркітадзе заявляє, що його партія не визнає підсумків другого туру місцевих виборів, які були сфальсифіковані владою.

"Ми не вживемо підсумків виборів, нав'язаних нам ґвалтівниками, і вживемо відповідних заходів, у тому числі й гострого протесту. Цей насильницький акт, вчинений владою, ніколи не буде визнаний демократичними виборами. Ми маємо намір боротися", — сказав він.

За його словами, партія "Єдиний національний рух" дуже скоро повідомить про методи та стратегію боротьби, включаючи непокору владі та вуличні акції.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

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